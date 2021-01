Laurent Gosselin

Aspect et formes verbales en français

Paris, Classiques Garnier, coll. Domaines linguistiques, 2021

EAN : 9782406105510 — 280 p. — 28 €

Cet ouvrage propose une introduction au domaine de l’aspectologie et une application au système des formes verbales du français, pris dans toute son étendue (temps simples et composés, formes périphrastiques plus ou moins complexes).

