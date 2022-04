Trad. de l'anglais par Alfred Hédouin et révisé par Alexis Tadié.

Édition d'Alexis Tadié

Après le succès rencontré par Tristram Shandy, Laurence Sterne décide d’expédier l’un des personnages du roman dans les périples d’un Voyage sentimental.

C’est ainsi que Yorick, simple pasteur et double de l’auteur, traverse la Manche et se retrouve en France, où il va de ville en ville, de Calais à Moulins, en passant par Paris, espérant ensuite gagner l’Italie. Les brefs chapitres de ce récit, empreints d’humour, de légèreté et de sensualité, rythment les étapes du voyage. Le narrateur note sur le vif toutes ses impressions : les mœurs étonnantes des Français, les rencontres qu’il fait en chemin, et les battements de son propre cœur.

Pour Nietzche, Sterne était « l’homme le plus libre de tous les temps » : la fantaisie de ce Voyage sentimental en est la preuve éclatante.

