Les Écrits complets rassemble en un seul volume l’ensemble des écrits de Laure, parus depuis 1978 en différents volumes et dont certains sont désormais épuisés. Il s’agit de rendre à ces textes la place qui est la leur dans le paysage littéraire, en les redonnant à lire dans leur état le plus proche possible de l’original, afin de redonner à Laure la place qui est la sienne : celle d’un écrivain majeur du XXe siècle.

L’éditions des Écrits complets de Laure est établie par deux spécialistes de l’œuvre de Laure : Marianne Berissi, agrégée de lettres modernes, et Anne Roche, agrégée de lettres classiques.

Table des matières

Présentation

Histoire d’une petite fille

le Sacré

Poèmes

Fragments

Correspondance

Articles

Postface

Repères biographiques

Généalogie de la famille Peignot

Bibliographie des écrits de Laure

Bibliographie des ouvrages cités

Index nominum

Table des illustrations

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Laure, seulement Laure", par Roger-Yves Roche (en ligne le 18 septembre 2020).

D’où vient Laure, de son vrai nom Colette Peignot ? De nulle part ? De Bataille, Leiris et compagnie ? Plutôt de sa bataille à elle, et contre elle : l’enfance, la religion, la société des établis. Une nouvelle édition de ses écrits, jusqu’alors dispersés, ou tronqués, voit le jour, qui met enfin l’écrivaine au centre de son écriture.