Dans Les Deux Frères, Laure Bernard laisse entendre que les questions posées par l’esclavage et le régime colonial ne sont pas du seul ressort de quelques individus impliqués dans l’exercice du pouvoir et ne seront pas résolues par la seule opération de l’intérêt ou la raison. Touchant directement ou indirectement à la vie de tout le monde et d’une grande actualité dans les premières années de la monarchie de Juillet, ces sujets, suggère-t-elle, méritent l’attention et l’engagement affectif et moral de tous. Aussi les familles qu’elle met en scène, comme la France et la Martinique, se verront-elles modifiées par les choix qu’on fait sur la place qui revient aux Blancs, aux Noirs et aux métis.

Table des matières

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Les Deux Frères – une histoire de famille(s) … … ix

On ne naît pas « quelqu’un », on le devient … … ix

Traversées océaniques … … … … xi

Maxime, ou le rapt et le baptême du Tropique … … xi

La fraternité … … … … … xvi

Les avertissements de Maxime et la révolte des esclaves … xvii

Et les femmes dans tout cela ? … … … xix

Conclusion … … … … … xxii

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxv

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxvii

LES DEUX FRÈRES … … … … 1

Courtes réflexions … … … … 3

I Le souhait accompli … … … 5

II Les châteaux de cartes … … … 11

III Une lecture … … … … 17

IV Continuation … … … … 31

V Un ami … … … … … 39

VI Un frère … … … … … 45

VII Les adieux – L’homme de paille … … 51

VIII Le collège … … … … 69

IX La bourse de Louise – St-Denis – L’étang… 73

X Les soupçons – Encore la bourse de Louise … 85

XI Honte à qui l’a méritée – Désir de vengeance … 91

XII La traversée – Maxime … … … 99

XIII Le sommeil de l’esclave … … … 107

XIV La fête du tropique – Le requin … … 113

XV Le calme – La dernière goutte d’eau … … 121

XVI La tempête – Arrivée au port … … … 127

XVII Premier avertissement de l’esclave – L’Héritage contesté 135

XVIII Deuxième avertissement de l’esclave – Une lettre de Gustave 141

XIX La fête du roi – Le mât de Cocagne – Le complot … 149

XX Enlèvement de Roger – La révolte – Le nid de serpents 155

XXI Accusation contre un frère – La prison … … 163

XXII Arrivée de Gustave – Dévouement de Maxime 171

XXIII Souvenir accusateur – Maxime est sauvé … 177

XXIV Justice rendue – L’ivresse … … … 181

XXV L’Épidémie – Retour en France … … 187

ANNEXES … … … … … 193

1 Comptes rendus … … … … 195

2 Préfaces à d’autres textes de Laure Bernard … … 205

3 Informations sur la carrière de Melchior-Louis Bernard 215