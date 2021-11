Adresse : Paris, Institut de France, Bibliothèque Mazarine

Colloque international organisé par la Bibliothèque Mazarine et le Cultura Fonds (De Eik nv, Dilbeek), avec la collaboration du Musée Plantin-Moretus (Anvers).



PROGRAMME

La Bibliothèque Mazarine et le Cultura Fonds, en collaboration avec le Musée Plantin-Moretus, célèbrent le 5e centenaire de la naissance de Christophe Plantin (vers 1520–1589) par un colloque international et une exposition. La vocation du colloque est de rendre compte de recherches nouvelles portant sur les activités et la production de l'Officina Plantiniana comme des ateliers contemporains, en privilégiant trois problématiques:



- Typographie et mise en page. Comment les caractéristiques formelles de l’édition imprimée ont-elles évolué entre les années 1550 et les années 1650, dans la production des Plantin-Moretus comme dans celle des autres ateliers européens ? Le passage des conceptions de la Renaissance à l’esthétique baroque, dans le livre, fait-il alors l’objet de variations géographiques significatives ?

- Les influences. En matière de mise en livre, quels imprimeurs-libraires ont pu influencer Christophe Plantin et ses successeurs les Moretus ? Comment les modèles formels développés par l’Officina Plantiniana ont-ils à leur tour influencé la production européenne ?

- La marque. L’enseigne et la devise de l’Officina Plantiniana, gages d’excellence typographique, ont acquis une telle renommée qu’elles ont rapidement été exploitées par des tiers, y compris par la contrefaçon. Quand, par qui et pourquoi cette marque si convoitée a-t-elle été utilisée ?





Mercredi 17 novembre



13h30 : Accueil des participants

14h : Ouverture du colloque : Typographic expediency and seduction, the first century of the Officina Plantiniana / Yann SORDET (Bibliothèques Mazarine & de l'Institut de France)

Session 1 : TYPOGRAPHIE & MISE EN PAGE



Présidence : Christine BENEVENT (École nationale des chartes)



14h30-15h00 : Christophe Plantin, un itinéraire / Christophe VELLET (Bibliothèque Mazarine)

15h00-15h30 : A typographical shift from Renaissance to Baroque / Joran PROOT (Cultura Fonds)

15h30-16h00 : Les enjeux économiques du choix du format bibliographique et du papier dans la politique éditoriale de Christophe Plantin (1555-1589) / Renaud MILAZZO (EMoBookTrade project)

16h00-16h30 : Discussion & pause

16h30-17h00 : From Arnold Nicolai to Maarten de Vos: book illustration at the officina Plantiniana / Dirk IMHOF (Museum Plantin-Moretus)

17h00-17h30 : Plantin on the page: The format and visual presence of Plantin’s music publications / Louisa HUNTER-BRADLEY (Royal Holloway, University of London)

18h00 : Discussion



Jeudi 18 novembre



9h00 : Accueil des participants

Session 2 : REPERTOIRES & STRATEGIES PLANTINIENNES



Présidence : Thierry CLAERR (Ministère de la culture, Centre Jean-Mabillon)



9h30-10h00 : Christophe Plantin imprimeur-libraire en musique : des audaces typographiques aux marchés européens / Laurent GUILLO (Versailles, Centre de Musique baroque).

10h00-10h30 : Reliures exécutées par l’officine plantinienne pour le cardinal de Granvelle / Fabienne LE BARS (BnF)

10h30-11h00 : Discussion & Pause

11h00-11h30 : Benchmarking the Missale Romanum. The 1640 folio editions of the Officina Plantiniana and Jan van Meurs / Kristof SELLESLACH (Museum Plantin-Moretus)

11h30-12h00 : In Antverpiae: False Imprints, Pious Branding and the Officina Plantiniana in the Dutch Catholic Book Trade, 1579-1700 / Elise WATSON (University of St Andrews)

12h00-12h30 : Discussion & Pause



Session 3 : PLANTIN ET SES CONTEMPORAINS : INFLUENCES & CONCURRENCES



Présidence : Malcolm WALSBY (ENSSIB)



14h00-14h30 : La licorne et le compas. Réussites parallèles de Christophe Plantin et de Jacques Kerver dans les arts du livre au XVIe siècle / Thierry CLAERR (France, Ministère de la culture, Centre Jean-Mabillon)

14h30-15h00 : Abel L'Angelier et le modèle de Plantin / Jean BALSAMO (Université de Reims)

15h00-15h30 : From Antwerp to Krakow or how the designs of late 16th-century Polish books were influenced by the Officina Plantiniana / Magdalena KOMOROWSKA (Jagiellonian University, Krakow)

15h30-16h00 : Discussions & Pause

16h00-16h30 : Description of Journey to Jerusalem by Radvila Našlaitėlis: Publishing and Illustrations / Jolita LIŠKEVIČIENĖ (Vilnius Academy of Arts)

16h30-17h00 : Research into the Officina Plantiniana since the publication of The Golden Compasses by Leon Voet: a 50th anniversary overview / Johan HANSELAER (KH Sint-Lucas, Gent).

17h00-17h30 : « De Gulden Passer » et l’actualité éditoriale plantinienne (2020-2021)

17h30-18h00 : Discussion & conclusion

18h30 : Inauguration de l’exposition Un siècle d’excellence typographique : Christophe Plantin & son officine (1555-1655) (19 novembre 2021 - 19 février 2022)



Comité scientifique : Christine Bénévent (École nationale des chartes, Paris) ; Diane Cuny (Centre d'Études supérieures de la Renaissance, Tours) ; Dirk Imhof (Plantin-Moretus Museum, Antwerp) ; Renaud Milazzo (EMoBookTrade project, Università di Milano) ; Angela Nuovo (EMoBookTrade project, Università di Milano) ; Joran Proot (Cultura Fonds, Dilbeek; EMoBookTrade project, Università di Milano) ; Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine ; Centre Jean-Mabillon) ; Christophe Vellet (Bibliothèque Mazarine ; Centre Jean-Mabillon).



