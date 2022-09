Feuilleter un roman historique nécessite forcément de prêter attention à sa dimension intertextuelle, au croisement de la documentation scientifique, du document d’époque et des best-sellers artistiques. C’est à l’examen des modalités et des enjeux de ce palimpseste que se consacrent les dix-sept contributions réunies par Corinne Saminadayar-Perrin et Claudie Bernard dans L’Histoire feuilletée. Dispositifs intertextuels dans la fiction historique du XIXe siècle (P.U. Rennes). De Flaubert à Judith Gautier, en passant par Lucien Descaves, George Sand, Mérimée et Alexandre Dumas, ce livre traite du démarcage du discours de l’Histoire au sein de plusieurs histoires du XIXe siècle, en jouant sur la métaphore du feuilleté. Amiel le disait en son temps : "l’habitude de feuilleter est nuisible, l’art de feuilleter précieux ; l’une disperse, l’autre étend". Fabula vous invite à vous étendre sans vous disperser en découvrant l’Introduction de Claudie Bernard et la Table des matières.