Adresse : Lyon, Université Lyon 3, 15 quai Claude Bernard

L’archive comme lieu d’expérimentation Construction, création, performance



Colloque – Université Lyon 3 – 17 et 18 mars 2022

Université Lyon 3 – 15, quai Claude Bernard



Comité d’organisation : Benoît Auclerc, Gilles Bonnet, Agnès Curel, Catherine Dessinges, Ross Louis, Gaëlle Théval



Le présent colloque envisage l’archive non seulement comme lieu de construction et de préservation mémorielle, mais aussi d’expérimentation et d’invention. C’est en particulier à travers la question de la performance que ce lien entre archive et expérimentation sera exploré : il s’agira à la fois de réfléchir à la production d’archives sur la performance littéraire – à la nécessité de produire des archives vivantes et actualisables –et d’envisager l’archive elle-même comme dispositif performatif. Ce colloque se situe en effet à la jonction de deux projets développés au sein de l’équipe MARGE (Université Jean-Moulin Lyon 3) :Archives de la Performance Littéraire(ARCHIPEL) et Performing the archive : the everyday construction of ‘french’ identity in New Orleans. Le projet ARCHIPEL a pour objet de construire une archive collaborative en ligne des performances littéraires depuis les années 1960, le second, Performing the archive, visant à faire de l’archive un lieu d’expérimentation, voire un lieu vivant, permettant de nouvelles formes de recherche-création. Le colloque est organisé autour des troix axes :

La performance littéraire et ses archives

Comment documenter une performance littéraire? Quels modes de construction de l’archive sont possibles ? Quelles questions spécifiques concernant l’archivage de données la performance littéraire pose-t-elle ?



L’archive comme dispositif performatif

Les protocoles qui président à la construction de l’archive conduisent nécessairement à choisir les traces et les histoires qui y sont consignées : en cela, l’archive est un dispositif qui résulte d’interventions subjectives, et qui est lui-même parfois envisagé comme une performance. Dès lors, qu’est-ce qui caractérise la construction d’une archive ? En quoi les archives dites « vivantes » (de la performance, de la performance littéraire) diffèrent-elles des autres archives ?

L’archive comme lieu d’expérimentation

Considérée comme dispositif, résultat inachevé d’un procès en cours, et appelant à une réactivation, l’archive s’offre particulièrement aux expérimentations, et réciproquement, la recherche. Comment activer les archives en tant que matériaux de la création ? Quelles méthodes de recherche ou de recherche-création pour explorer les archives ?

Jeudi 17 mars

Palais de l'Université,15 quai Claude Bernard

9H30-10H : ACCUEIL des participants



Amphithéâtre Huvelin

10H : Présentation du colloque par les organisateurs (Benoît Auclerc, Gilles Bonnet, Agnès Curel, Ross Louis, Gaëlle Théval)



10H30 : Conférence-performance : « Archive, faux et usage de faux dans la conférence-performance Créer sous d’autres noms que le sien - une tentative de restitution » (Marion Boudier et Chloé Déchery)



11H15 : Proposition documentaire : « Archivés : les poètes face à leur existence numérique » (Heiata Julienne-Ista)



Amphithéâtre Huvelin

14H : Conférence : « Les enjeux d’un programme de recherche sur les Archives sonores de poésie » (Abigail Lang, Michel Murat, Céline Pardo)



14H30 : Conférence : « Archiver la performance littéraire : le projet ARCHIPEL » (Benoît Auclerc, Gilles Bonnet, Gaëlle Théval)



Amphithéâtre Huvelin

15H-18H : Workshop – séance de travail sur une proposition du collectif G.U.I. : « Collecter, produire, activer les archives de la performance littéraire »

Avec notamment la participation d’Emmanuelle Pireyre, du collectif Boxon (Julien d’Abrigeon, Cyrille Bret, Gilles Cabut) et de Patrick Beurard-Valdoye.

Atelier animé par Tanguy Wermelinger, pour le collectif G.U.I.



Vendredi 18 mars

Amphithéâtre Huvelin

9H : Entretien : « Écrire, performer l'archive » Entretien de Patrick Beurard-Valdoye autour de son livre Le Vocaluscrit avec Gaëlle Théval.



10H-10H45 : Conférence : « Le laboratoire du geste et l'archive : du corpus à l'activation » (Mélanie Perrier et Kahena Sanaâ)

Salle Boris Starck

10H45-13H Workshop proposé par Le Laboratoire du geste (Mélanie Perrier et Kahena Sanaâ)



Amphithéâtre Huvelin

14H : Vidéo-essai : Forensicknessde Chloé Galibert-Laîné

Projection suivie d’un dialogue de la réalisatrice avec Véronique Ginouvès



15H30 : Conférence-performance : « Protocoles pour un imaginaire perpétuel » (Ross Louis et Lilyana V. Petrova)



Liste des intervenants

Julien D’Abrigeon, écrivain, membre du collectif Boxon

Benoît Auclerc, maître de conférences, Université Lyon 3

Patrick Beurard-Valdoye, poète

Gilles Bonnet, professeur, Université Lyon 3

Marion Boudier, dramaturge et maîtresse de conférences en Études théâtrales à l’Université de Picardie Jules Verne

Cyrille Bret, écrivain, membre du collectif Boxon

Gilles Cabut, écrivain, membre du collectif Boxon

Agnès Curel,maîtresse de conférences, Université Lyon 3

Chloé Déchery, artiste-performeuse et maîtresse de conférences en études théâtrales, Université de Paris 8

Chloé Galibert-Laîné, réalisatrice et chercheuse en post-doctorat à la Haute Ecole d'Art et de Design de Lucerne

Véronique Ginouvès, archiviste, UAR3125, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, CNRS Aix-Marseille Université

Heiata Julienne-Ista, doctorant, Université Bordeaux-Montaigne et Université Lyon 3

Abigail Lang, maîtresse de conférences, Université de Paris

Ross Louis, professeur en Performance Studies, Université Xavier de Louisiane (États-Unis)

Michel Murat, professeur émérite, Sorbonne-Université

Mélanie Perrier, maitresse de conférences en art/performance à Sorbonne Université, co-directrice du Laboratoire du geste, chorégraphe de la Cie 2minimum, membre de l’Institut Acte/ Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Emmanuelle Pireyre, écrivain

Céline Pardo, docteure, Sorbonne-Université

Lilyana V. Petrova, artiste et chercheuse

Kahena Sanaâ, maîtresse de conférences en arts plastiques à l’Université de Strasbourg et artiste, membre du Laboratoire ACCRA UR 3402, Univ. Strasbourg ; Fellow à l’Institut Convergences Migrations, Aubervilliers

Gaëlle Théval, PRAG, Université de Rouen

Tanguy Wermelinger, graphiste, concepteur de sites internet, membre du collectif G.U.I.