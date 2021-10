L'Association Asie-Sorbonne organise des journées d'étude de deux jours dans le but de réfléchir à la dynamique du rapport à l'arbre - et au-delà, à la nature - en Asie de l'Est et du Sud par rapport à l'Occident. Nous postulons que cette relation, que ce soit dans l'art, dans les pratiques religieuses ou dans l'agroforesterie ou encore dans les pratiques de loisirs, s'inscrit dans un rapport paradigmatique à la nature qui est déterminé par un imaginaire de l'arbre, des souvenirs associés au paysage et des pratiques culturelles. Le concept chinois de qi (au Japon ki), c'est-à-dire l'énergie vitale partagée entre l'homme et la nature, ainsi que la perception spécifique de l'arbre dans la philosophie chinoise et japonaise, peuvent être invoqués pour soutenir cette dimension culturelle implicite. La forêt comme lieu d'éveil est également essentielle pour les bouddhistes et les jaïns, et la représentation de Yaksha et Yakshini témoigne du rôle de l'arbre comme source de vie, parfois ambivalent, dans la tradition indienne, où certaines espèces d'arbres sont encore aujourd'hui considérées comme sacrées. De telles représentations ont existé en Occident avant la révolution industrielle, puis en réaction à celle-ci, par exemple dans le gothique, et dans le romantisme européen ou le transcendantalisme américain.



Les journées abordent une double question : comment les pratiques culturelles, artistiques, religieuses, classiques ou populaires, traditionnelles ou contemporaines, ainsi que les théories philosophiques/esthétiques témoignent-elles d'une certaine vision de la forêt ; et comment conditionnent-elles potentiellement l'expérience réelle de l'immersion en forêt ? Une expérience immersive en forêt sera organisée le 21 novembre.



Mots-clés : art et nature ; anthropocène ; nature et culture ; arbre et forêt

Pour connaitre le programme, voir le site https://asiesorbonne.hypotheses.org/ et pour obtenir un lien zoom contacter secretariat@asie-sorbonne.fr en indiquant vos noms/ prénom, adresse et institution (si cela s'applique)