Animé par Jean-Louis Chiss et Serge Martin, ce séminaire doctoral ouvert à un large public (M2, doctorants, chercheurs et enseignants) veut considérer la notion de rythme à partir d’Henri Meschonnic (1982) pour l’associer aux préoccupations majeures de la didactique et de la théorisation des langues et des cultures-littératures dans les domaines de la traduction et de la transmission. La notion de rythme permet d’abord de penser le continu des subjectivations comme spécificités à l’œuvre dans les expériences ; toutefois il reste à historiciser les pratiques et les théories, à relancer sans cesse les conceptualisations en jeu dans nos situations : sujet, langue, langage, culture (Chiss, 2018), littérature, oralité, modernité, voix (Martin, 2017)… Après un colloque autour de la notion en octobre 2019 à Hildesheim (Allemagne), après un symposium autour de l’œuvre de Meschonnic à Londres en 2017 (Pajevik, Nowell Smith, 2017), de sméinaire s'inscrit donc dans le prolongement de recherches et de traductions conduites au niveau européen, pour le moins, dix ans après la mort de Meschonnic. Il se déroulera en trois séances de 4 heures de 14 à 18 heures. la première séance, le 5 février, permettra de fixer les deux suivantes.

