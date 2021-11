Traduction (Anglais) : Pierre Charras

En 1717, sous le règne du sultan Ahmet III, peu de temps avant cette période de fêtes et d’insouciance qu’on appellera l’Ère des Tulipes, la très belle Lady Montagu accompagne son époux, ambassadeur britannique, à Constantinople. Ses lettres à ses amis révèlent une épistolière digne, selon Voltaire, de la marquise de Sévigné et de Mme de Maintenon, et ses pensées annoncent le goût pour l’Orient. Elles révèlent aussi un profond sens de la relativité des mœurs et des croyances, les valeurs occidentales cessant, au contact de l’Islam, d’être les seules valables. Cette attitude témoigne d’un esprit de tolérance qui sera celui des Lumières.