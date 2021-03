La Tentation de saint Antoine

G. Flaubert

Gisèle Séginger (ed.)

ISBN: 9782081515147

384 pages

8,00€

GF

PRÉSENTATION

« C’est l’œuvre de toute ma vie », dira Flaubert à propos de La Tentation de saint Antoine (1849-1874). Inspirée par un tableau de Bruegel le Jeune et inlassablement reprise, elle métamorphose la légende en une série de visions inédites. Dans la Thébaïde, en haut d’une montagne, l’ermite est torturé par le doute et par des désirs refoulés que la lecture de la Bible stimule.

Grâce à la science de son époque – histoire des religions, psychiatrie et biologie –, Flaubert crée une œuvre qui pose quelques questions majeures du xixe siècle sur les croyances et l’origine de la vie. Le texte publié en 1874 anticipe certaines hypothèses de la psychanalyse et sa modernité retiendra l’attention des surréalistes.

Trésor d’érudition, ce texte est présenté ici avec un appareil critique riche et précis qui nous dévoile toute la subtilité de l’œuvre et nous laisse pleinement apprécier le défilé fantasmagorique qui subjugue Antoine.