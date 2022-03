La Revue des lettres modernes 2022 – 3. Amour fou et crimes en séries. Quand le polar ausculte les abîmes

sous la direction d'Isabelle Rachel Casta

Isabelle Rachel Casta

Amour (devenu) fou et crimes en séries.

Quand le polar ausculte les abîmes /

Love gone crazy and serial criminality.

When the crime thriller gazes into the abyss 9

Cédric Pérolini

Le rose et le noir, roman d’amour vs roman policier ? Quête

amoureuse et enquête criminelle dans les romans de Léo Malet /

The pink and the black, Romance novel vs. crime novel?

Romantic quest and criminal investigation in the novels of Léo Malet 19

Aziza Benzid

À la recherche de l’amour perdu, ou la mort retrouvée

dans la trilogie policière de Jean-Claude Izzo /

In search of lost love or death rediscovered

in Jean-Claude Izzo’s crime trilogy 37

Paul Bleton

Desseins assassins. Après le Mur, à l’Est,

interférences, amours et crimes /

Murderous designs. After the Wall, in the East,

interference, love and crime 51

Cédric Hannedouche

La belle inconnue. Génétique de la femme fatale dans

des productions littéraires et cinématographiques /

The beautiful stranger. The genetics of the femme fatale

in cinema and literature 89

Caroline Granier

À cause des garçons ? Les femmes détectives

face aux flèches de Cupidon : résistance et autodéfense ! /

Because of the boys? Women detectives facing

Cupid’s arrows: Resistance and self-defense! 103

Isabelle Rachel Casta

Amour et case prison. Oz, ou la passion empêchée /

Love in prison. Oz, or passion prevented 117

Beverly Marchand

Hannibal Lecter et le trouble amoureux.

De la « femme du vampire » aux « amants tueurs » /

Hannibal Lecter and troubled love.

From the “vampire’s wife” to the “killer lovers” 131

Thierry Jandrok

L’amour à mort ! /

Deathly love! 151

