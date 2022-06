"La poésie doit être faite par tous", écrit en 1870 Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Un demi-siècle plus tard, les surréalistes érigent cette phrase en devise d’un "communisme du génie" dont ils se veulent les fers de lance. Depuis, des avant-gardes du XXe siècle aux pratiques numériques contemporaines en passant par la culture do it yourself, la formule n’a cessé de servir d’étendard à des entreprises littéraires, artistiques et politiques qui se reconnaissent dans une visée fondamentale : faire de la poésie le lieu d’une communication et d’une communauté partagées. Ainsi émerge une utopie dont Olivier Belin entreprend dans La Poésie faite par tous (Les Impressions Nouvelles) l’histoire critique et explore les possibilités esthétiques : l’utopie d’une démocratie de la poésie, capable de changer la vie, de transformer le monde et de refonder la littérature. Fabula vous donne à lire le Prologue de l'ouvrage : Le poète & le braconnier…