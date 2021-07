La Personne, fortunes d’une antique singularité juridique

sous la direction d'Alain Le Gallo

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2021

EAN : 9782406114505 — 258 p. — 29 €

Cet ouvrage retrace la lente élaboration, d’abord juridique, puis théologique, morale, philosophique, politique et littéraire de la notion de personne dans les sociétés occidentales. On s’y interroge aussi sur les récentes contestations de cette notion encore jeune, et plus fragile qu’on ne croit.

