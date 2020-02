Programme doctoral CUSO Etudes sur le siècle des Lumières

Journée sur la perfectibilité. Autour du manuscrit inachevé de Bronislaw Baczko

Université de Genève, Uni-Bastions, Rue De-Candolle 5, salle B 103 (1er étage).

29 février 2020 — 10h00 - 16h00

Organisateurs

François Rosset (Université de Lausanne)

Michel Porret (Université de Genève)

Intervenants

Florence Lotterie (Université Paris Diderot)

Franck Salaün (Montpellier-Paul Valéry)

Bronislaw Baczko, au moment de son décès à la fin de l'été 2016 (voir www.letemps.ch/culture/adieu-bronislaw-baczko), a laissé sur sa table de travail un ouvrage déjà bien avancé consacré au concept de perfectibilité, si central dans la pensée du XVIIIe siècle. Le document compte 170 pages mises au net, avec encore quelques impuretés rédactionnelles; le livre n'est certes pas achevé, mais il présente déjà un contenu très substantiel. C'est à la fois une présentation panoramique et synthétique des l'évolution du concept et des acceptions qu'il a prises chez les différents auteurs considérés (Rousseau, Condorcet, Bonald, Malthus et surtout Germaine de Staël) et une analyse limpide de son fonctionnement dans l'espace intellectuel du temps.

La séance est prévue comme suit:

Florence Lotterie (Prof. de littérature française à Paris-Diderot) et Franck Salaün (prof. de littérature française à Montpellier-Paul Valéry), excellents spécialistes des rapports entre philosophie et littérature au XVIIIe siècle, se chargeront de commenter ce texte.

Les doctorants.e.s présent.e.s auront reçu le texte une quinzaine de jours avant la séance et seront invité.e.s à préparer des observations et questions dans la perspective de leur travail de thèse.

Le concept de perfectibilité est omniprésent dans le tissu intellectuel des Lumières; toutes les disciplines réunies dans notre école doctorale sont concernées par lui.