Casablanca (Maroc)

La littérature de voyage au féminin

Tout au long des années, la littérature s'est vu enrichir avec les récits de voyages qui ont constitué un considérable apport qualitatif et qualificatif en réussissant à s'imposer comme sous-genre littéraire qui a suscité l'intérêt de beaucoup de chercheurs. Ceux-ci ont réalisés plusieurs et diverses études de ces textes-arabes et étrangers- à travers plusieurs approches historiques, sociales, culturelles, littéraires...et qui ont réussi à faire connaitre ces écrits et ces aventures au grand public.

Néanmoins, rares sont les études et l'intérêt démontré envers les voyages et les récits de voyage réalisés et écrits par les femmes, probablement parce que le voyage/l'aventure a toujours été synonyme de mission difficile et, conscient ou inconsciemment, la femme –considérée comme fragile- a été éloignée ; et d'autre part, vu que presque la totalité des livres d'histoire et d'histoire littéraire sont écrits par des hommes qui, gardent toute labeur féminine en deuxième degré.

Les motivations et les conditions de ces voyages diffèrent d'une femme a l'autre et d'une époque a l'autre. En fait, quand quelques-unes ont emprunté le chemin du voyage pour seulement accompagner leur conjoint explorateurs ou diplomates, d'autres ont répondu à leur instinct d'aventure et parties seules à la découverte de nouveaux mondes en surmontant tous les obstacles (à commencer de leur propre pays). Même si chacun de ces voyages est conditionné historiquement, géographiquement, l'expérience humaine et littéraire qui résulte de ces aventures reste insolite surtout qu elles ont eu lieu pendant une période où les droits de la femme n'étaient pas encore en vogue.

Conscient de l'extrême importance de dévoiler et étudier ce type de récit au féminin, le Laboratoire de Narratologie et Discours Culturels (Université Hassan II. Casablanca) en collaboration avec l'Association Marocaine des Etudes Ibériques et Ibéro américaines (AMEII) organise un colloque international le 07 Octobre 2021.

Les chercheurs intéressés sont appelés à envoyer leur proposition (Intitulé, mots clés et résumé de leur article) avant le 30 Avril 2021 et l'article complet avant le 15 Juillet 2021 à l'adresse suivante:

Femmegovoyageuse@gmail.com

Liste des voyageuses*

1) Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762)

2) Jeanne Baré (1740-1807)

3) Ida Pfeiffer 1797-185

4) Mary French Sheldon (1847-1936)

5) mary kingsley (1862-1922)

6) Alexandra David-Néel

7) Freya Stark (1893-1993)

8) Mary Leakey (1913-1996)

9) Isabelle Eberhardt (1877-1904)

10) Odette de Puygaudeau (1884 – 1991)

11) Gertrude Bell (1868-1926)

12) Osa Johnson (1894-1953)

13) Annie Londonderry (1870-1947)

14) Annie Smith – Peck (1850-1935)

15) Amelia Earchart (1897-1937)

16) Anita Conti (1899-1997)

17) Hester Stanhope

18) Alexandrine Tinné (1835-1904)

19) Aimée Croker (1864-1941)

20) Ella Maillard (1903-1997)

*Sont acceptées les contributions etudiants d'autres voyageuses ne figurant pas dans la liste mais ayant édité leurs récits de voyages.

La narrativa de viaje femenina

La literatura se ha enriquecido mucho, a lo largo de los tiempos, con el aporte considerable de la narrativa de viajes escrita tanto por los historiadores, geógrafos, sociólogos o meros exploradores y aventureros .Los relatos de viajes, como manifestación y expresión cultural y como obra de arte multidimensional, han sido enfocados y estudiados desde diferentes ángulos: histórico, social, cultural, literario...y gran parte de estos ecscritos, tanto árabes como extranjeros, han sido revelados y divulgados al gran público gracias a las diferentes traducciones que de ellos se han hecho.

Sin embargo, a la hora de hablar del viajero/aventurero o del relato de viaje no se nos ocurre que el viaje pueda ser realizado y escrito por una mujer quizá, por una parte, por estar el viaje relacionado con hazañas difíciles por lo cual, se descarta, inconcientemente, a la mujer como ser frágil y, por otra, porque los libros de historia y de historia literaria están escritos por los hombres, lo que hace que toda labor femenina quede en el segundo plano.

Varios y distintos fueron los motivos que empujaron dichas aventureras a realizar sus viajes y diferentes también fueron las experiencias que de ellos emanaron. Pues, cuando algunas acompañaban a sus maridos exploradores o diplomaticos, otras estuvieron obligadas a hacerlo, otras por puro amor y afán a la aventura u otras veces enviadas en misiones de espionaje...Después, cada una escribió, con toda la sensibilidad y tacto femenino, lo que fue su experiencia muy particular.. Fue particular, ya que todos aquellos viajes se llevaron a cabo en un período en que todavía no se hablaba mucho de los derechos de la mujer, lo que hace de sus viajes y de sus relatos un acto insólito.

En torno a esta temática, el Laboratorio de Narratología y Discursos Culturales (Universidad Hassan II.Casablanca) en colaboracion con la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (AMEII) organiza un coloquio internacional el 07 de Octubre de 2021. Los investigadores intereados pueden enviar sus propuestas ( título, palabras clave y resumen de sus artículos hasta el 30 de Abril de 2021 y el texto completo el 15 de Julio, como fecha límite al siguiente correo:

Femmegovoyageuse@gmail.com

Lista de viajeras*

1) Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762)

2) Jeanne Baré (1740-1807)

3) Ida Pfeiffer 1797-185

4) Mary French Sheldon (1847-1936)

5) mary kingsley (1862-1922)

6) Alexandra David-Néel

7) Freya Stark (1893-1993)

8) Mary Leakey (1913-1996)

9) Isabelle Eberhardt (1877-1904)

10) Odette de Puygaudeau (1884 – 1991)

11) Gertrude Bell (1868-1926)

12) Osa Johnson (1894-1953)

13) Annie Londonderry (1870-1947)

14) Annie Smith – Peck (1850-1935)

15) Amelia Earchart (1897-1937)

16) Anita Conti (1899-1997)

17) Hester Stanhope

18) Alexandrine Tinné (1835-1904)

19) Aimée Croker (1864-1941)

20) Ella Maillard (1903-1997)

*Se aceptan otras viajeras ( que no están en la lista) que hayan escrito sus relatos de viajes).