La folie est-elle une maladie ?

Séminaire médecine-humanités

Ce séminaire interdisciplinaire, reparti sur 12 séances entre janvier et avril 2020 (pour le second semestre) propose une approche croisée des « humanités médicales » autour de savoirs et de représentations liées au corps, à la maladie et au soin.

Ce séminaire donne la parole à des chercheurs de toutes les disciplines ainsi qu’à des artistes. Lié au programme Médecine-Humanités, il s’adresse aussi bien aux futurs médecins et professionnels de santé qu’aux étudiants de toutes disciplines et au public concerné.

Au second semestre, le séminaire s’interroge sur les définitions de la folie. Y sont abordés notamment l’histoire des traitements psychiatriques, les mutations du regard sur l’autisme, la porosité des frontières entre normal et pathologique, le dialogue entre maladie mentale et création artistique.

PROGRAMME DES SÉANCES (SEMESTRE 2)

Mardi 21 janvier 2020

18h-20h

Les parcours de patients : quel enjeu pour la recherche en histoire de la psychiatrie ?

Intervenante : Isabelle von Bueltzingsloewen (U. Lumière Lyon 2, LARHRA).

Mardi 28 janvier 2020

18h-20h

Genèse des anormaux : de la folie comme trouble des conduites

Intervenant : Claude-Olivier Doron (U. Paris-Diderot, SPHERE)

Mardi 4 février 2020

18h-20h

Le travail des infirmiers en hôpital psychiatrique

Intervenant : Frédéric Mougeot (U. Lyon2, Centre Max Weber)

Mardi 11 février 2020

18h-20h

Peut-on biologiser le trouble mental ?

Intervenant : Maël Lemoine (U. Bordeaux, ImmunoConcEpT)

Mardi 25 février 2020

18h-20h

Transformations des représentations sociales de l'autisme

Intervenante : Brigitte Chamak (U. Paris-Descartes, Cermes 3)

Mardi 3 mars 2020

18h-20h

De quoi folie est-elle le nom ? Approches de la folie dans le roman français du XXe siècle

Intervenante : Anaëlle Touboul (U. Sorbonne-nouvelle, THALIM)



Mardi 10 mars 2020

18h-20h

L’art des fous

Intervenant : Jean-Loup Bourget (ENS-PSL, THALIM)

Mardi 17 mars 2020

18h-20h

Hystérie, folie, indiscipline : l’enfermement et son histoire

Intervenante : Vinzia Fiorino (Università di Pisa)

Mardi 24 mars 2020

18h-20h

L'ethnopsychiatrie et la "folie des autres"

Intervenant : Édouard Leaune (CH Le Vinatier, IRPHiL, U. Lyon 3)

Mardi 31 mars 2020

18h-20h

La personne, le soi et la personnalité : la dépression comme processus de socialisation

Intervenantes : Astrid Chevance (ENS-PSL, METHODS), Brune du Marais (ENS-PSL, DSS)

Mardi 21 avril 2020

18h-20h

Séance de validations (exposés)

Mardi 28 avril 2020

18h-20h

Projection et débat : Titicut Follies de Frederick Wiseman (1967)

Intervenante : Céline Lefève (Univ. de Paris, SPHERE)