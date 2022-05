Adresse : Pisa (Italie)

La catastrofe trattenuta: atteso e misura dell'inatteso nel XVIII secolo (17-18 maggio)





17 maggio 2022, h. 15. Aula Magna Palazzo Matteucci (Piazza E. Torricelli, 2, Pisa)



Chiara Savettieri (Università di Pisa), Matteo Marcheschi (Università di Pisa), Introduzione





Coordina: Chiara Savettieri (Università di Pisa)



Alfonso Maurizio Iacono (Università di Pisa), La catastrofe e la misura dell’inatteso



Alain Schnapp (INHA, Paris), Le rovine e la memoria delle catastrofi dai Sumeri ai Lumi



Matteo Marcheschi (Università di Pisa), Trattenere la catastrofe: la rovina e i tempi impigliati della storia (1755-1788)





18 maggio 2022, h. 9.30 Aula Magna - Palazzo Boileau (Via Santa Maria, 85, Pisa)





Coordina: Giovanni Paoletti (Università di Pisa)



Maria Susanna Seguin (Université Montpellier III – IHRIM ENS de Lyon - IUF), Temporalité naturelle, temporalité historique: le Déluge universel au XVIIIe siècle



Catherine Volpilhac-Auger (IHRIM ENS de Lyon), «La plus terrible catastrophe qui soit jamais arrivée dans le monde»: la catastrophe insensible chez Montesquieu



Elena Giorza (FSC, Modena), «Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris»: dal disastro naturale alla catastrofe con spettatori





18 maggio 2022, h. 15. Aula Magna - Palazzo Boileau (Via Santa Maria, 85, Pisa)





Coordina: Matteo Marcheschi (Università di Pisa)



Tommaso Parducci (Università di Pisa), Rovine e catastrofi. Vico pirronista e antiquario



Pierre Girard (Université Lyon III), Vico e la catastrofe politica



Marco Menin (Università di Torino), La catastrofe armoniosa: Bernardin de Saint-Pierre versus Buffon



Conclusioni