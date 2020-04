La Bouquechardière de Jean de Courcy

Tome I : Introduction générale. Des origines de la Grèce jusqu'à Hercule

Edité par Catherine Gaullier-Bougassas

La Grèce ancienne vue en France au XVe siècle : une histoire moralisée inédite.

Jean de Courcy, seigneur de Bourg-Achard en Normandie, écrit au début du XVe siècle la Bouquechardière. Dans ce large récit jusqu’ici inédit, il se démarque du modèle de l’histoire universelle, en sélectionnant avant tout l’histoire d’une partie du monde : la Grèce et les territoires européens et asiatiques qui lui sont liés. Son œuvre offre une histoire de la Grèce antique en six livres, depuis la fondation d’Argos et d’Athènes jusqu’à Alexandre le Grand et ses successeurs. Choisir, au début du XVe siècle et en France, de consacrer une œuvre entière à l’histoire de la Grèce ancienne constitue une innovation. La Bouquechardière conjoint alors deux héritages majeurs qui n’avaient pas encore été conciliés avec une telle ampleur, celui des fables mythologiques de l’Antiquité et celui des histoires universelles. Sa seconde originalité est que Jean de Courcy glose continûment le récit historique, selon les modèles de l’écriture des sermons. Il réussit alors à concilier deux objectifs : amplifier le récit de l’histoire de la Grèce antique, en louant les vertus de figures païennes illustres, et le « moraliser » continûment pour donner à son texte le statut d’une œuvre édifiante, offerte à la dévotion des lecteurs laïques.

Cette première édition critique se fonde sur un examen de tous les manuscrits connus et le présent volume, le premier, est consacré au récit des origines de la Grèce, de la fondation d’Argos et d’Athènes jusqu’à Hercule.

Catherine Gaullier-Bougassas est professeur de langue et de littérature médiévales françaises à l’Université de Lille et membre senior de l'Institut universitaire de France. Elle est l'auteur de nombreuses études sur la réception de l'Antiquité et de la figure d'Alexandre le Grand au Moyen Age.



Table des matières:

Jean de Courcy et la Bouquechardière

« Moy, Jehan de Courcy, chevalier normant plain de jours et vuidé de jennesce »

La vie de Jean de Courcy, son contexte familial et historique

Un succès posthume : La Bouquechardière, Rouen et la Normandie

L’ordonnancement des six livres de la Bouquechardière

Des Grecs antiques au Christ : une vision de l’Histoire particulière

Similitude, exposition et allégorie : Une histoire moralisée et la voix d'un prédicateur laïque

Les « histores de poeterie » : Vérités historique et allégorique des « fables » des « poetes »

Les lectures de Jean de Courcy

Les manuscrits de la Bouquechardière

Choix des manuscrits de base, de contrôle et de variantes et principes d’édition

Les groupes de manuscrits dans le prologue et le livre I (ch. 1-27)

Langue du manuscrit

Bibliographie

Tables des rubriques du manuscrit de Paris, BnF, fr. 20124

Édition critique

Sélection de variantes

Commentaire

Index des noms propres

Glossaire