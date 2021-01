Leonardo Sciascia, Portrait sur mesure

Traduit et présenté par Frédéric Lefebvre

Editions Nous, 2021

192 pages

18 euros

ISBN : 978-2-370840-89-9

Portrait sur mesure propose un choix de textes (articles, essais, souvenirs, textes d’intervention) de Leonardo Sciascia, traduits ici pour la première fois. On y trouvera des analyses subtiles et jamais convenues des difficultés de la Sicile, des réalités de la mafia, mais aussi de l’histoire de l’île (le Moyen Âge arabe et normand) et des enjeux de la littérature. Ce sont des textes incisifs et éclairants, d’un écrivain qui lutte pour le progrès, la justice, et qui sera l’une des consciences les plus aiguës de l’Italie du XXe siècle. Ils incarnent la voix d’un combattant pour la vérité, d’un opposant, d’un sceptique et d’un pamphlétaire, d’un homme qui combat les pouvoirs, les abus de pouvoir — et d’un écrivain à la sobriété exemplaire, qui aime la concision et manie l’ironie.



« J’écris seulement pour faire de la politique. »

Leonardo Sciascia (1921–1989) est le plus grand écrivain sicilien du XXe siècle avec Pirandello, l’auteur du Jour de la chouette et de L’Affaire Moro, une des figures centrales de la littérature « engagée » en Italie — et l’une de ses voix polémiques les plus lucides et précieuses.

