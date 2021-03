Leonardo Sciascia, Le Chevalier et la Mort

Traduction : Michel Orcel et Mario Fusco

Editions Sillage, 2021

*

112 p.

9,50€

ISBN : 978-2-38141-007-4

Le Chevalier et la Mort est l’un des derniers écrits publiés par Leonardo Sciascia (1921-1989). Rédigé alors qu’il se sait atteint d’une maladie incurable, ce roman ironique et érudit, forme de testament littéraire, met en scène l’un de ces policiers lettrés et blasés, sorte de double de l’écrivain, que l’on retrouve souvent dans son œuvre.

Une dernière fois, son personnage tente d’affronter l’hydre mafieuse, insaisissable, invisible et partout présente, contre laquelle Sciascia aura lutté aussi bien comme auteur que comme homme public.

Roman crépusculaire, d’une élégance et d’une humanité rares, Le Chevalier et la mort compte parmi les grands textes de Sciascia.

