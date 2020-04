La Disparition de Majorana

Leonardo Sciascia

Allia

Traduit de l'italien par Mario Fusco.

février 2020 - prix: 9,20 €

format : 115 x 185 mm

128 pages

ISBN: 979-10-304-2268-9





"Dans le génie précoce – tel qu’était précisément Majorana – la vie présente comme une limite impossible à dépasser : de temps, de travail. Une limite comme attribuée, comme imprescriptible. Dès que, dans l’œuvre a été atteint un point d’accomplissement, une perfection réalisée, dès qu’un secret a été complètement dévoilé, dès qu’a été donnée une forme parfaite, c’est-à-dire une révélation à un mystère dans l’ordre de la connaissance, ou pour parler approximativement, de la beauté : dans la science, ou dans la littérature, ou dans l’art – aussitôt après, c’est la mort."

Quand Pasolini a été assassiné, on a retrouvé dans la poche de sa veste La Disparition de Majorana. Fasciné par la fiction que génère l’enquête policière et devant la nécessité qui s’impose à lui d’élucider toute énigme, Leonardo Sciascia se penche ici sur la disparition, subite et mystérieuse en 1938, du jeune physicien italien Ettore Majorana.

Spécialisé dans la physique nucléaire, le scientifique avait travaillé sur les risques que l’humanité est susceptible d’encourir en usant de la fission de l’atome. L’affaire intéresse en haut lieu. Le Duce charge personnellement la police de tout faire pour retrouver le prodige de 31 ans. Mais devant l’absence totale de trace ou d’indice, on conclut au suicide. Affaire classée.

Plus de trente ans plus tard, Leonardo Sciascia s’empare de nouveau de l’affaire. La recherche de la vérité devient initia­tique. Majorana avait rencontré les plus grands physiciens, parmi lesquels Heisenberg, avec qui il avait noué une solide amitié. Son entourage voyait en lui le génie du XXe siècle. Sa disparition en a fait un mythe. Fondée sur le principe de la déduction, l’enquête devient philo­sophique puis politique. Sciascia en arrive à des hypothèses troublantes…

