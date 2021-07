L. Sausy, Le Thème latin. 65 exercices corrigés

Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par Jérémie Pinguet et Olivier Espié.

Eyrolles, 2021.

Proposant de nombreux conseils méthodologiques ainsi que des exercices corrigés, ce livre sert d'entraînement pour le thème latin et permet de posséder rapidement et sûrement la connaissance parfaite des règles de la syntaxe. Soixante-cinq textes, allant du XVIe au XXe siècle, abordent et éclairent ainsi les diverses difficultés de l'exercice. Ce manuel renvoie systématiquement aux paragraphes de la Grammaire latine complète – ouvrage de référence du même auteur –, qu'il complète et illustre.

Cet ouvrage sera particulièrement utile aux étudiants latinistes : ceux qui préparent l'agrégation de lettres classiques ou de grammaire, ceux des universités ou des grandes écoles, et ceux des classes préparatoires littéraires (École normale supérieure et École nationale des chartes).

Lucien Sausy (1889-1969) a été agrégé des Lettres et professeur en classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand et au Collège Sévigné. Ses qualités de latiniste et son talent de pédagogue ont fait de sa Grammaire latine complète, parue en 1947, la référence de plusieurs générations d’étudiants. Quelques années plus tard, en 1964, paraissait Le Thème latin aux examens et concours de l’Enseignement supérieur, dont le présent ouvrage est la seconde édition.