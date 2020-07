Louis-Patrick Bergot,

Réception de l'imaginaire apocalyptique dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles

Genève, Librairie Droz (Publication Romanes et Françaises, 270)

Parution : 30 juin 2020

ISBN : 9782600060325

696 p., 62,25 €

Bien loin de la conception cataclysmique que nous en avons, l’apocalypse est en réalité un genre littéraire qui s’enracine dans l’Antiquité judéo-chrétienne. Deux de ces apocalypses, l’Apocalypse de Jean et l’Apocalypse de Paul, ont laissé une empreinte durable dans les mentalités médiévales, car elles répondaient à deux préoccupations majeures du Moyen Âge : le Jugement collectif et le Jugement individuel. Elles ont donné naissance à un imaginaire qui a imprégné une part considérable de la littérature médiévale, jusqu’à devenir un univers mental autonome, riche de motifs, de lieux, de créatures et quelquefois d’inquiétudes. De texte en texte, cet imaginaire s’est propagé au gré de strates intertextuelles que la philologie est en mesure de démêler. Cependant, ce réseau d’interférences ne doit pas nous faire oublier que l’imaginaire apocalyptique a aussi sollicité, au fil de sa transmission, des mécanismes cognitifs tels que la compréhension, la représentation ou l’imagination.

Table des matières



PREMIÈRE PARTIE

POSTÉRITÉ MÉDIÉVALE D’UNE APOCALYPSE CANONIQUE ET D’UNE APOCALYPSE APOCRYPHE



Chapitre premier

LA LITTÉRATURE APOCALYPTIQUE JUDÉO-CHRÉTIENNE

Apocalypses vétérotestamentaires

Apocalypses néotestamentaires

Apocalypses apocryphes

L’Apocalypse de Paul et la Visio Pauli

Existe-t-il des apocalypses médiévales ?



Chapitre II

CONTEXTE HISTORIQUE ET CULTUREL DES XIIe ET XIIIe SIÈCLES

Questions d’exégèse : l’influence du joachimisme

Les craintes d’une fin du monde

La portée didactique de l’Apocalypse

Une apocalypse romanesque ?

Un texte propice à l’enluminure

L’élan de la translatio



Chapitre III

RÉCEPTION TEXTUELLE DE L’APOCALYPSE DE JEAN

Traduire la Bible et l’Apocalypse au Moyen Âge

Les traductions françaises de la Bible au Moyen Âge

Quel texte latin pour l’Apocalypse ?

Les versions en prose

La version glosée (G)

Les versions non glosées

La version « composite » (CG)

Les versions apparentées à G

Les versions « bérengaldiennes »

Cas particuliers

Les versions en vers

Revelacion (R)

La version « Kerr » (K)

La version « Giffard » (W)

L’Apocalisse de Macé de la Charité (M)



Chapitre IV

RÉCEPTION TEXTUELLE DE L’APOCALYPSE DE PAUL

Les versions en vers

Version d’Adam de Ross (version A)

Version anglo-normande anonyme en alexandrins (version B)

Version anglo-normande anonyme en octosyllabes (version Bʹ)

Version française anonyme en octosyllabes (version C)

Version française anonyme en alexandrins (version D)

Version de Geufroi de Paris (version Dʹ)

Les versions en prose



DEUXIÈME PARTIE

DE L’EMPRUNT À L’EMPREINTE : INTERTEXTES ET HYPERTEXTES APOCALYPTIQUES



Chapitre V

VESTIGES INTERTEXTUELS

Allusions

Paraphrases

Citations

Résumés

Réécritures



Chapitre VI

PERSISTANCES TOPIQUES

Hyperdulie

Litholâtrie



Chapitre VII

LA TRIBULATION ANTÉCHRISTIQUE

Les modèles latins et leurs traductions françaises

La Sibulla Tiburtina

L’Apocalypse du Pseudo-Méthode

De ortu et tempore Antichristi d’Adson

L’Elucidarium d’Honorius Augustodunensis

À la croisée des modèles latins

Le Dialogue du père et du fils

L’Antéchrist « Selon ce que nostre Sire… »

Poèmes sur l’Antéchrist

Poème sur l'Antéchrist dédié à Henri d’Arci

Liber de Antecrist (Paris, Arsenal, 3645)

Bible de Geufroi de Paris, livre VI

De l’avenement Antecrist de Berengier

Lucidaire de Gillebert de Cambres

Vers de Thibaud de Marly

Li Regrés Nostre Dame de Huon le Roi de Cambrai

Résonances antéchristiques dans la littérature française

L’Antéchrist dans la littérature allégorique

Gog et Magog



Chapitre VIII

LES SIGNES DU JUGEMENT DERNIER

La légende des quinze signes

Pseudo-Bède

Pierre le Mangeur

Pierre Damien

Version composite

Version x

Aux marges de la légende

L’acrostiche de la Sibylle

Le Dit des trois signes

Poétique du Jugement dernier



Chapitre IX

VERS L’AU-DELÀ

Sous la tutelle de saint Paul

Sur les épaules de saint Paul

Dans les pas de saint Paul

La pénitence de Tondale

Le pèlerinage d’Owein

Les supplices de Judas

Vers d’autres voies



Chapitre X

VERTIGES HYPERTEXTUELS

L’hypertextualité apocalyptique dans la littérature arthurienne

Lectures apocalyptiques du corpus arthurien

Le prologue de l’Estoire del saint Graal : un cas exemplaire

L’architextualité apocalyptique de la Queste del saint Graal

Les dangers de l’extrapolation hypertextuelle

La Chanson de Roland et « le motif de l’Apocalypse »

Fauvel, un pâle avatar ?



TROISIÈME PARTIE

ARCHÉOLOGIE D’UN UNIVERS MENTAL



Chapitre XI

UNE MÉDIATION SUBJECTIVE

La nature des visions apocalyptiques

Les trois visions augustiniennes

Fui in spiritu : du ravissement à l’avision

De la première à la troisième personne

Corporéité des âmes et visibilité de l’au-delà



Chapitre XII

TOPOGRAPHIES APOCALYPTIQUES

Abyssus abyssum…

Une juxtaposition de lieux

Un enfer bipartite

Les limites de l’enfer

Le supplice de la roue

Les ponts périlleux

De l’ostium à la Jérusalem céleste

Entre ciel et terre

La porte du paradis

La Jérusalem céleste



Chapitre XIII

LES MERVEILLES DE LA TÉRATOLOGIE

Figures et créatures sacrées

De coriaces locustes

Le bestiaire diabolique



Chapitre XIV

DE L’ADYNATON À L’INDICIBLE

Typologie des adynata

L’indicible révélation



Annexe 1 : Catalogue des versions françaises de l’Apocalypse au Moyen Âge

Annexe 2 : Transcriptions



Bibliographie



Index auctorum

Index operum