Louis Marin

Événements de contemporanéité et autres écrits sur l'art au XXe siècle

Edité par Angela Mengoni et Xavier Vert, avec Bénédicte Duvernay et Giacomo Fuk.



Publié avec la collaboration de Laurence Bertrand Dorléac – Centre d'Histoire de Sciences Po

et le concours de la Fondation de France.

Les Presses du Réel, avril 2021

EAN : 9782378960018 — 380 p. — 33 illustr.

Le recueil des écrits sur l'art du philosophe, historien, sémiologue et critique d'art Louis Marin (1931-1992).

Connu pour ses recherches sur les pouvoirs de l'image à l'âge classique et la figurabilité du mystère dans la peinture chrétienne, Louis Marin s'est aussi et passionnément intéressé à la culture visuelle de son temps. Le présent recueil met à disposition l'essentiel des contributions de l'auteur à la pensée de l'art au XXe siècle, jusque-là dispersées et souvent difficilement accessibles. Le trait de leur conjonction n'est cependant pas de simple pertinence chronologique, il réside plus profondément dans une exploration des « événements de contemporanéité », à la faveur desquels les images du présent et du passé entrent dans une « communauté temporelle ». À cet égard, l'art moderne et contemporain, loin de désigner le moment d'une crise dans le système de la représentation longuement étudié par Louis Marin, devient plutôt le lieu de son analyse, comme il en révèle les dynamiques figurales « entre forme et forces, entre visible et visuel, entre figurativité et figurabilité ». C'est en lisant Rembrandt à travers De Kooning et réciproquement, en repérant dans la cartographie de Disneyland les transformations de l'Utopia de Thomas More, c'est en concevant la matérialité de la peinture de Klee comme une origine a-chronologique, c'est en empruntant bien d'autres trajectoires du regard et des signes, que nous sommes appelés par Louis Marin à un voyage dans une histoire de « co-temporalités » inattendues, ce qu'il nomme ici « logique indéterministe de l'histoire de l'art ».

Sommaire

Préface des éditeurs



Co-temporalités. Sémiotique et histoire de l'art



Événements de contemporanéité

Comment lire un tableau ?

Comment lire un tableau ? Débat avec Louis Marin

Les combles et les marges de la représentation

Un peintre sous influences : notes sur « De Kooning et la tradition flamande et hollandaise de peinture »

De la citation : notes à partir de quelques œuvres de Jasper Johns

Cézanne au risque de la philosophie contemporaine

La parole consécratoire et les transsubstantiations de l'art



Modernité du contemporain



Notes de présentation à Michael Fried, « Trois peintres américains »

L'espace Pollock

Dans le laboratoire de l'écriture-figure

Klee ou le retour à l'origine

Dans l'atelier du peintre musicien



Maintenant utopique : le jeu du neutre



Frontières, limites, limes : Les récits de voyages dans l'Utopie de Thomas More

Disneyland : une utopie dégénérée

L'Utopie de la carte

Le maintenant utopique

L'utopie de la verticalité

Le blanc ou l'espacement du présent



Origine des textes

Index des noms

Illustrations

Liste des illustrations

Voir le livre sur le site de l'éditeur…