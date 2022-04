Édition de : Michèle Clément, Michel Jourde

Avant-propos : Natalie Zemon Davis

En publiant un unique livre en 1555, Louise Labé a fait entendre une voix nouvelle. Un dialogue mythologique insolent et facétieux, trois élégies et vingt-quatre sonnets, le tout précédé d’une saisissante épître programmatrice et suivi de vingt-quatre poèmes de « divers Poètes » en son honneur : autant de manières de renouveler les représentations de l’amour transmises par la littérature et la société et de revendiquer pour les femmes le droit de penser et d’écrire. Cette nouvelle édition intégrale des Œuvres de Louise Labé Lyonnaise donne à entendre cette voix pour les lecteurs d’aujourd’hui, notamment grâce à une double annotation qui éclaire à la fois les subtilités lexicales et les références d’une écriture originale et puissante.



Dossier

1. La fabrique des « Écrits de divers Poètes »

2. Qui a participé aux Œuvres de Louise Labé Lyonnaise ?

3. Dans l’atelier des sonnets : les sonnets II et III

4. Chronologie : Louise Labé à travers les archives

5. L’histoire du livre et de sa réception.