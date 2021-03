L’idée de monde en littérature et en philosophie

Rencontres virtuelles

Alexandre Gefen (CNRS-Université Paris Sorbonne Nouvelle)

Pamela Krause (Sorbonne université, Université Catholique Louvain)

17h30-20h00 (Heure Paris)

Séances publiques par Zoom : pour recevoir le lien, envoyer un email à idee.monde.rencontres@gmail.com

PROGRAMME :

II-Regards critiques : le monde littéraire, 2 avril 2021

17h30-17h55 Christian Doumet (Sorbonne université), Notes sur le ciel bleu par temps de confinement.

17h55-18h20 Michel Collot (Sorbonne nouvelle), Le monde comme horizon des horizons dans la phénoménologie et la poésie moderne.

18h20-18h45 Jean-Marc Moura (Paris Nanterre), Entre « littérature-monde en français » et « tout-monde ». La notion de littérature mondiale dans le contexte francophone.

Pause (17h45-17h55)

18h55-19h20 Jason Hong (Université de Yale), Francophone Literature, monde, and the Resistance to the Universal.

Questions et discussion (19h45-20h)

III-Faire le tour du monde, 9 avril 2021

17h30-17h55 Aliocha Wald Lasowski, (Science Po Lille), Esthétique et imaginaires du Tout-monde chez Édouard Glissant.

17h55-18h20 Florian Préclaire, (Sorbonne nouvelle), Poétiques de Laurent Mauvigner : autour du monde.

18h20-18h45 Laude Ngadi Maïssa (Université Kwazulu-Natal) Le temps universel : le chronogramme horaire dans quatre romans-monde.

Pause (17h45-17h55)

18h55-19h20 Yvan Chasson (Université de Limoges), Ce que la flânerie d’Un promeneur solitaire dans la foule nous dit des villes-monde. Étude du phénomène de standardisation des villes aux côtés d’Antonio Muñoz Molina.

19h20-19h45 Stéphanie Hage (Université Saint-Joseph), Représentations du monde dans le poème en versets : Whitman, Claudel, Saint-John Perse, Césaire.

Questions et discussion (19h45-20h)

IV-Habiter le monde en philosophe, 30 avril 2021

17h30-17h55 Georges-Arthur Goldschmidt, Heidegger et la perte de la philosophie dans le national-socialisme.

17h55-18h20 Bruce Bégout (Université Bordeaux-Montaigne), Acosmisme. Le sentiment de la perte du monde dans la philosophie contemporaine.

18h20-18h45 Laure Rivory, (chercheuse indépendante), La fragilité du monde selon Hannah Arendt.

Pause (17h45-17h55)

18h55-19h20 Corentin Fève (chercheur indépendant), L’idée kuhnienne de monde : du monde aux mondes scientifiques.

19h20-19h45 Guillaume Dreidemie (Jean Moulin Lyon 3), Lire le monde du romantisme allemand avec Empédocle et Chrysippe.

19h45-20h10 Chiara Mengozzi, (Université Charles de Prague), « Le monde ne suffit pas ». Rencontres littéraires avec la planète évanescente.

V- L’art de faire monde, 14 mai 2021

17h30-17h55 Samuel Lhuillery (Sorbonne nouvelle), La Nostalgie du Monde ou l'anthropologie théâtrale de Jerzy Grotowski et d'Eugenio Barba en quête de l'Origine.

17h55-18h20 Anatoli Vlassov (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Manifeste connectif de singularités ou comment partager les outils pour agir sur le monde.

18h20-18h45 Lydie Toran (Avignon, Anvers), Proposition de poème-performance autour d’une absence dans le monde.

Pause (17h45-17h55)

18h55-19h20 Ralph Hage (Université libanaise), A world inhabiting itself.

19h20-19h45 Bernardo Costa Couto Maranhão (Université Fédérale de Minas Gerais) et Guilherme Massara Rocha (Université Fédérale de Minas Gerais), Le commun, le monde et ses manières de vivre : Caetano Veloso et l’éthique de la chanson.

Questions et discussion (19h45-20h)