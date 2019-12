De Wagner au cinéma. Histoire d’une fantasmagorie

Laurent Guido

Mimésis, 2019

194 p.

18 EUR

ISBN : 9788869762062

Cet essai s’intéresse aux discours théoriques ayant pointé l’existence d’un rapport privilégié entre Wagner et le cinéma. Il s’agit de mettre en lumière les généalogies en vertu desquelles les milieux cinématographiques ont pu s’approprier une certaine esthétique propre au wagnérisme. Le lieu commun d’un Wagner proto-hollywoodien, tourmenté par l’« immersion » technologique, fait notamment débat. Une première partie aborde les réflexions ayant cherché à définir le cinéma en tant que synthèse des formes d’expression artistique, en revenant sur les propos de divers théoriciens du cinéma, du scénographe Adolphe Appia ou du cinéaste S. M. Eisenstein. Une seconde partie envisage la référence à Wagner dans le domaine de la musique pour le film, plus particulièrement au travers du leitmotiv. Ancrée d’abord dans le grand spectacle « muet », cette tradition s’est vue récemment revitalisée par le biais de blockbusters comme Star Wars ou The Lord of the Rings.

Laurent Guido est professeur au département Arts à l’Université de Lille. Il a longtemps travaillé à l’Université de Lausanne, dont il a dirigé la section de cinéma entre 2010 et 2014. Il été invité pour des séjours de recherche à Paris I et Chicago, puis d’enseignement à Montréal, Paris-Nanterre, Bruxelles et Lausanne (ECAL et UNIL). Associant l’esthétique à des questions culturelles et historiques, il étudie principalement les liens entre cinéma, corporéité et musique, ainsi que les théories du spectaculaire.

