Zoom

Vous êtes cordialement invité.e à une table ronde sur L'Enseignement par l'immersion en français aujourd'hui aux US. Nouvelles perspectives, qui aura lieu SAMEDI 6 MARS à 9h00-11h30 (CST),10h00-12h30pm (EST), 16h00-18h30 (UTC+1). Cet événement s'intéressera à la pertinence de l'enseignement du français et des cultures francophones par l'immersion de nos jours de manière globale, et plus particulièrement à travers le cinéma et les séjours à l'étranger (TAPIF, stages linguistiques).

Inscription: https://sites.google.com/view/jifuchicagoevent/accueil

Cette table ronde a le soutien de l'AATF, du Consulat de France à Chicago, de la Délégation du Québec à Chicago, ainsi que du Centre de Langues de l' Université de Chicago et de son Département de Langues et Littératures romanes.