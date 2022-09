Scientifique, impersonnelle, désengagée : aucun de ces adjectifs ne convient à l’observation entre 1750 et 1850. Ce qu’on appelait alors l’« esprit d’observation » était un talent universel, dont l’existence menaçait le consensus scientifique. Dans la philosophie sensualiste, plus un individu est observateur, plus il se perfectionne au contact du monde : l’observation ne dévoile la vérité qu’en faisant diverger les esprits. Pour résoudre ce dilemme, la méthodologie se fit politique et nourrit une pensée contestataire, de la bohème littéraire du XVIIIe siècle aux socialistes du XIXe. L’invention de l’objectivité finit par clore les débats, vers 1850, en annulant le génie d’observation au profit d’une substitution conventionnelle entre savants. Néanmoins, l’ancien schéma méthodologique se maintint dans la littérature réaliste. L’auteur observateur définit un réel commun à partir d’une négociation critique sur les talents. Cette littérature réaliste constitue donc une proposition épistémologique originale, qui interpelle encore nos sciences humaines.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Définitions et méthodes

Une histoire littéraire de l’intérêt

CHAPITRE PREMIER

LE DISCOURS MÉTHODOLOGIQUE, 1750-1850

Le discours méthodologique dans l’histoire

Le « méthodologique » : une catégorie anachronique

Méthode, méthodologie : proposition de définitions

Le talent dans la méthodologie

Des préceptes discriminants

L’inégalité des observateurs

La méthodologie répond à cette inégalité

L’émulation : solution politique à la faillite de la preuve

L’observation : entre valeur et « stéréotypage »

Une faillite de la preuve

L’émulation comme solution politique

L’observation n’est pas scientifique

« L’esprit universel des sciences et des arts »

Unir lettres et sciences : un acte illocutoire

Conclusion

CHAPITRE II

L’OBSERVATION AU XVIIIe SIÈCLE

Une nouvelle individualité : l’observateur

Le génie observateur

L’original observateur

Le solitaire observateur

L’observateur contre le philosophe

L’observation et ses républiques

Les enjeux politiques de la méthodologie

« De différents observateurs », « Différence des esprits »

CHAPITRE III

LA RÉVOLUTION ET LE « MOMENT 1800 »

Persistances : l’exemple des institutions montpelliéraines

L’observation dans les allocutions institutionnelles

Une rhétorique de l’émulation

L’observateur dans la mêlée, de la Révolution à l’Empire

Intervenir en observateur

Moraliser l’observation

Un nouveau modèle : mérite, éducation, norme

Les instigateurs du nouveau modèle

Friction entre deux modèles

Conclusion : l’utopie en pratique

CHAPITRE IV

L’OBSERVATION À L’ÂGE ROMANTIQUE

L’observation dans le champ politique : libéraux, socialistes, individualisme

La Restauration : l’observation selon les libéraux

La monarchie de Juillet : observation et « individualisme »

L’observateur « malade du siècle »

Observation et distinction

La mode de l’observation dans les sciences et les lettres

« Fatiguer son génie à trouver des distinctions »

Vulgariser l’observation

Conclusion : paraître observateur

CHAPITRE V

L’OBSERVATION OBJECTIVE

L’objectivité met fin au génie observateur

Un contexte favorable : la photographie, la statistique

Lobjectivité contre le génie observateur

L’observateur chez Claude Bernard

La reconversion de l’observation de soi

Introspection et observation de soi

S’observer : un nouveau détachement de soi

Une politique du moi

L’immoralisme de lbservation de soi

Conclusion : réflexivité, réciprocité

LA LITTÉRATURE RÉALISTE COMME MÉTHODOLOGIE

Le trait d’observation : une nouvelle valeur littéraire

L’observation dans la réception : tentatives d’approche

Valeur littéraire et valeur sociale

Le réalisme d’observation

Réalisme et empirisme : de l’obscurité à la transparence

Le réalisme sans la mimèsis

Omniscience, énigme, observateurs anonymes

Conclusion : un réalisme de la connivence sensible

CHAPITRE VII

DE LA MÉTHODOLOGIE AUX SCIENCES DE L’HOMME

Un indice du glissement épistémologique : la substituabilité

L’aveugle observateur

Le fou observateur

Le sauvage observateur

Une réinterprétation actuelle : l’observation participante

Généalogies de l’observation participante

Métempsycoses littéraires

Conclusion : le réel dans les sciences de l’homme

CONCLUSION

ÉVIDENCE ET MÉTHODE, DES OBJETS DE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE ?

BIBLIOGRAPHIE

INDEX