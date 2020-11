Liouba Bischoff

Nicolas Bouvier ou l'usage du savoir

Zoé éditions, novembre 2020

ISBN 978-2-8927-817-6

nb de pages 272

Nicolas Bouvier est devenu l’incarnation d’un art de voyager et son premier livre, L’Usage du monde, s’est imposé comme une référence indispensable, un classique de la littérature du voyage. Mais la critique sur son œuvre, encore très parcellaire, n’englobe pas les relations de Nicolas Bouvier à l’histoire, à la géographie, à tous ces savoirs qu’il dit vouloir ignorer avant de voyager afin d’être plus disponible à ce qu’il découvre. L’éloge de l’ignorance et la logique du désencombrement sont pourtant loin de mettre fin au désir de connaissance, explique Liouba Bischoff : ils visent surtout à fonder un rapport authentique au monde.

Liouba Bischoff explore les carnets inédits de Bouvier et l’ensemble de son œuvre dans le but de comprendre ce paradoxe. Elle démontre brillamment, avec limpidité et sans jargon, quel usage des savoirs Nicolas Bouvier a développé, dans ses voyages comme dans son œuvre.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Depuis 2019, Liouba Bischoff est maître de conférence à l’École normale supérieure de Lyon, en langue et littérature françaises des 20 e et 21e siècles. Elle s’est spécialisée dans le domaine des récits de voyage, les rapports entre littérature et sciences humaines (géographie, histoire, anthropologie), l’exotisme et l’altérité, les écritures de l’espace.

Elle est membre du comité de rédaction de la revue Viatica. Parmi ses publications, des contributions sur Jean Rolin, Nicolas Bouvier, Lorenzo Pestelli.