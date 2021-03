Libero Bigiaretti

La Maladie

Allia

ISBN: 979-10-304-1369-4

80 p.

6,50 €

PRÉSENTATION

“De Gino Rovelli on pouvait dire, au contraire de ceux qui, une fois l’âge mûr atteint ou dépassé, continuent à se comporter – non sans peine, éventuellement – comme s’ils avaient trente ans, que lui, il avait tendance, dans son for intérieur et extérieurement, à vivre selon le rythme posé de l’âge qui perçoit son propre déclin. Il avait brûlé à la hâte, sans doute pour ne plus avoir à y penser, toute exigence romantique ; plus rien en particulier ne le passionnait, à part sa carrière, et il prêtait à tout une attention vive et avide pour comprendre le bénéfice qu’il pouvait en tirer.”

Parfaite description de l’inquiétude suscitée­­­­­ par l’apparition d’une maladie inconnue, ce texte de Libero Bigiaretti demeure d’une étonnante actualité.

Dans l’Italie des années 1950, l’homme d’affaires Gino Rovelli est prêt à toutes les concessions pour devenir directeur de la société Bìler. Travailleur robuste, froid et acharné, il voit pourtant ses rêves de gloire s’évanouir du jour au lendemain. Une mystérieuse maladie va brutalement rebattre les cartes de son existence. Le verdict du miroir de sa salle de bain est implacable : en l’espace d’une nuit, le fringant trentenaire a vieilli d’une vingtaine d’années. En montrant avec quelle rapidité la maladie balaye les ambitions du personnage­­­­­, Libero Bigiaretti nous offre une critique du matérialisme contemporain.

Traduit de l'italien par Jean-Pierre Pisetta.

