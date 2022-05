Forme littéraire consistant à imaginer ce que notre monde, à une époque ou en un endroit donné, aurait pu devenir si l'enchaînement des événements s'était déroulé autrement, l'uchronie a longtemps été considérée comme une catégorie mineure, tour de force narratif apprécié par un petit cercle de connaisseurs. Le changement de millénaire a coïncidé pourtant avec une explosion du genre dans tous les secteurs éditoriaux, le domaine des séries télévisées, du cinéma ou encore des jeux vidéo. D'où l’importance de se demander comment une bizarrerie littéraire a pu devenir en quelques décennies un passage obligé de la production culturelle globale.

Pour comprendre un tel phénomène, il semble nécessaire de dépasser la seule sphère des fictions. L’objet de cet ouvrage est donc, pour la première fois, d’inscrire le genre dans la pluralité de ses occurrences, qui engagent notamment:

– la réflexion scientifique, en particulier en histoire (où le raisonnement contre-factuel est depuis toujours un outil méthodologique permettant de penser la discipline, de Tite-Live jusqu’à Paul Veyne en passant par Toynbee) ou encore en physique quantique (où le principe de divergence fonde le postulat des univers parallèles)?;

– les prises de positions politiques et idéologiques, puisque la démarche uchronique conditionne et nourrit l’ensemble des théories du complot et autres fake news qui abondent aujourd’hui sur les réseaux sociaux?;

– le quotidien des individus, dans la mesure où les sciences de la psychè ont pu mettre en évidence à quel point tout sujet tente de contrecarrer les contraintes du principe de réalité par le biais de récits alternatifs (roman familial, rêverie d’évasion, etc.).

Repensée à cette aune, l’uchronie — tentation du «?et si???» comme moteur de résistance ou de changement — serait ainsi bien plus qu’une forme littéraire: plutôt cette disposition structurante de la pensée par laquelle l’humanité s’efforce d’élargir ses cadres de référence en les dilatant en autant de mondes possibles par la puissance de son imaginaire.