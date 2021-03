En ligne

Matinée d'étude organisée dans le cadre de « L'Atelier du XIXe siècle »,

séminaire de la Société des études romantiques et et dix-neuviémistes, le 10 avril 2021 en visioconférence.

Depuis le début du XXIe siècle, l’écopoétique suscite l’intérêt grandissant du monde universitaire. Partant du postulat que « la littérature joue un rôle essentiel dans la manière dont nous habitons le monde » (Pierre Schoentjes, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, 2015), elle entend étudier les « pratiques littéraires qui font écho à la question environnementale dans ses multiples dimensions – sociale, politique, éthique, philosophique, esthétique, scientifique » (Claire Jaquier, « Écopoétique, un territoire critique », Atelier Fabula. Dossier Écopoétique, 2015). Aussi voudrions-nous consacrer une séance de « L’Atelier du XIXe siècle » à l’écopoétique afin d’examiner ses apports et ses enjeux : en quoi l’étude de la littérature du XIXe siècle contribue-t-elle à nourrir cette approche critique ? Et inversement, qu’est-ce que l’écopoétique peut apporter à la connaissance et à la compréhension du XIXe siècle ?

Programme :

9h30 – Introduction par Aude Jeannerod (Université catholique de Lyon)

9h45 – Michel Collot (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) : « Le sentiment de la nature, du romantisme à l’écocritique »

10h15 – Yvon Le Scanff (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) : « Senancour et la nature : une écopoétique romantique »

10h45 – Discussion

11h – Daniel Finch-Race (Université Ca’ Foscari de Venise) : « Vers une écopoétique sylvestre chez Mallarmé »

11h30 – Isabelle Moindrot (Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8) : « Quelques pistes pour une approche écopoétique du grand opéra français »

12h – Élisabeth Plas (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) : « Métaphorologie romantique et écopoétique »

12h30 – Discussion

L’Atelier aura lieu en visioconférence via Zoom.

Pour obtenir le lien de connexion, merci d’adresser un courriel à l’organisatrice : a.jeannerod@yahoo.fr.