L’art de Malabou

The French Seminar | Trinity College Dublin

avec la participation de Catherine Malabou

21 janvier 2021, 14.00-17.00 (heure de Dublin)

(Séminaire mené en français)



De la question de l’art, il faut bien en convenir, Catherine Malabou a dit peu de choses. Non pas que l’art ne figure pas dans son œuvre : songeons à la place qu’y occupe par exemple la littérature (Proust, Mann, Kafka, Sartre, Beckett, Blanchot, Duras). Or, cette présence de l’art, de la littérature, se détache sur le fond absent de sa question. Chose d'autant plus frappante que c’est à la pensée de Malabou, plus que tout autre, que l’on doit d’avoir entièrement réélaboré un concept dont le destin est si intimement lié à l’art : la plasticité (d’où, on le sait, les arts “plastiques”). Ainsi, tout se passe un peu comme si cette pensée traçait un cercle à l’intérieur duquel viendrait s’inscrire l’art en s’excluant. Exclusion interne qu’il est peut-être temps de résoudre, ou du moins d’articuler. Malabou se propose aujourd’hui d’en relever le défi à l’occasion du séminaire inaugural du French Seminar de Trinity College Dublin.



Programme du séminaire



14.00 - Michael Cronin, Ouverture du French Seminar



14.15 - Catherine Malabou, Quand on n’a que le discours : art et philosophie



14.45 - Discussion/débat



15.00 - Hannes Opelz, Plasticités du dehors : Malabou, Foucault, Blanchot



15.30 - Discussion/débat



15.45 - Michael Cronin, La temporalité épigénétique : nouvelles perspectives pour l'éclosion des arts ?



16.15 - Discussion/débat



16.30 - Hannes Opelz, Conclusion

