Centre d'études supérieures de la Renaissance (salle Saint-Martin), 59, rue Néricault Destouches, Tours

L'argument d'autorité.

Un aspect de la réception des Anciens à la Renaissance.

Journée d'étude internationale

Programme

9h45-10h15

Meredith Danezan, Sorbonne-Université

Autour de l’édition princeps du Traité du Saint-Esprit de Didyme : une débâcle philologique sous le patronage des autorités profanes et sacrées

10h15-10h45

Vincent Cinotti, Université de Bourgogne

Dion de Pruse entre l’Allemagne et l’Italie : une traduction voyageuse à la fin de la Renaissance

10h45-11h15

Arnaud Perrot, Université de Tours, CESR

Basile le Grand au Concile de Ferrare-Florence (1438-1439) : une autorité entre pseudépigraphie, erreurs et violence herméneutique

11h30-12h00

Samuele Autorino, CESR - Sapienza Università di Roma

Citer Pline, nommer les plantes dans la science de la Renaissance

12h00-12h30

Marcela Londoño, ENS Lyon – Universitat Autònoma de Barcelona

Fragments bibliques et autres stratégies de légitimation des prières interdites

14h00-14h30

Maria Luísa De Oliveira Resende, Universidade Católica Portuguesa

Textual criticism and Latin auctoritas in the Conference of Valladolid (1527)

14h30-15h

Paula Almeida Mendes, Université de Porto – CITCEM

L’autorité des sources de l’Antiquité dans les Dialogos sobre a vida, e morte de Bartholameu da Costa Thezoureiro Mór da Sé de Lisboa (1611) d’António Carvalho de Parada

15h00-15h30

Gabor Förköli, Université Loránd Eötvös de Budapest

Les théories de l'extrait dans la Hongrie prémoderne : entre le latin et le vernaculaire

15h45-16h15

François Parot et Thibaud Fourrier, université de Tours, CESR

« La supersticieuse et vicieuse caballe ». Modèle et détournement chez Jean Thenaud

16h15-16h45

Renan Crouvizier, université de Tours, CESR

L’autorité des Anciens au secours de l’alchimie à la Renaissance

16h45-17h15

Paul-Victor Desarbres, Sorbonne-Université

Sentences en français (1560-1580) : effet de citation et d’accréditation