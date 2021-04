Kôtarô TAKAMURA, Poèmes à Chieko, édition bilingue

Traduction du japonais par Makiko NAKAZATO avec la collaboration d'Eric BENOIT

Presses Universitaires de Bordeaux, 2021

*

15 euros

176 pages

ISBN 9791030005790

*

TAKAMURA Kôtarô (1883-1956) a beaucoup contribué à la fondation de la poésie japonaise moderne. Son livre, Chieko-shô, traduit ici sous le titre Poèmes à Chieko, demeure l’un des recueils de poèmes les plus lus au Japon depuis la parution de sa première édition. Il rassemble surtout des poèmes en vers libres où TAKAMURA évoque son amour pour sa femme Chieko, ainsi que sa douleur face à la maladie et à la mort de celle-ci. Les poèmes qui composent le recueil suivent un ordre strictement chronologique, de 1912 à 1952 : depuis les enthousiasmes fulgurants de l’amour naissant, jusqu’aux émotions les plus poignantes du deuil. C’est ici la première traduction française de ce recueil.

La traduction des poèmes, en édition bilingue, est précédée d’une préface de NAKAZATO Makiko et d’une introduction d’Éric BENOIT, et suivie par le texte de TAKAMURA Kôtarô intitulé « La vie de Chieko ».