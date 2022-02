Ken Keffer

Montaigne for ever. L’édition de l’Exemplaire de Bordeaux au début du xxe siècle

traduction de Pierre Gauthier

Paris, Classiques Garnier, coll. Études montaignistes, 2022 (réimpression de l'édition de 2005)

Cet ouvrage, traduction de la Publication History of the Rival Transcriptions of Montaigne's Essays, retrace le demi-siècle (1868-1933) où les paléographes, les universitaires et les admirateurs inconditionnels des Essais ont rivalisé pour procurer une version « scientifique » de ce livre.

