Ce projet transdisciplinaire représente l'étude la plus complète de l'imagination jusqu’à ce jour. Le groupe éclectique de chercheurs internationaux qui composent ce volume propose des cadres théoriques audacieux et innovants pour reconceptualiser l'imagination sous toutes ses formes divergentes. Imagination and Art: Explorations in Contemporary Theory explore les nuances complexes, les paradoxes et les apories liés à la pléthore de médiums artistiques dans lesquels l'imagination humaine se manifeste. En tant qu'attribut fondamental de notre espèce, que d'autres organismes semblent également posséder avec des degrés divers de sophistication, l'imagination est le tissu même de ce que signifie être humain dans lequel tout est tissé. Cette collection éditée démontre que l'imagination est la résine qui lie la civilisation humaine pour le meilleur ou pour le pire.