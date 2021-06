Karine Winkelvoss

W. G. Sebald, l’économie du pathos

Paris, Classiques Garnier, coll. Littérature, histoire, politique, 2021

EAN : 9782406107620

385 pages

29 €

Ce livre réinterroge le cliché d'un W.G. Sebald sans pathos et met en valeur le fait que le pathos est une dimension centrale de cette œuvre élégiaque déterminée notamment par la mémoire de la Shoah. L'usage des documents et des images est réévalué sous l'angle inédit d'une économie du pathos, perceptible aussi dans les motifs discrets du geste, du cinéma, du théâtre et de l'opéra.

