Journal. Édition intégrale, douze cahiers (1909-1923)

[Tagebücher]

Édition et trad. de l'allemand par Dominique Tassel

Collection Folio essais (n° 671), Gallimard

Parution : 02-09-2021

800 p. — ISBN : 9782072822445

Dans ces douze cahiers, que Kafka qualifie parfois de Journal, observations de vie quotidienne, rêves, visions, fulgurations, réflexions et même dessins alternent avec de multiples débuts de récit, certains répétés comme s’il s’agissait de réchauffer un moteur narratif refroidi. Dans cette galaxie brille un seul récit achevé, Le Verdict, écrit d’une traite une nuit de 1912, devenu pour l’écrivain le modèle du bonheur de raconter.



Mille et une nuits d’écriture de notations et de récits qui mettent en scène les affres et les exaltations de celui qui dit de lui-même :

Finir prisonnier – ce serait un but dans la vie. Mais c’était une cage entourée d’une grille… comme s’il était chez lui le bruit du monde affluait et ressortait par la grille, en fait le prisonnier était libre, il pouvait avoir part à tout, rien au dehors ne lui échappait… il n’était même pas prisonnier.

Loin des sanctifications et des discordes, ces carnets nous font entrer avec Kafka au pays de l’écriture. — D. T.

