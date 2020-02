Kate Millett

Sexual Politics. La politique du mâle

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Élisabeth Gille

éd. des Femmes

Parution de l’édition de poche Les classiques du féminisme américain le 13 février 2020

2020 (Broché, 2007 - Première édition française, Stock, 1971)

528 p.

20,50 €

EAN 9782721005625

Poche 832 p.

10 €

EAN 9782721007131

Écrit au plus vif du Women’s Lib américain, cet essai de Kate Millett, publié en 1970, est issu de sa thèse. Il a immédiatement rencontré un succès considérable et est devenu un classique mondial. Considéré comme le premier essai de critique littéraire féministe, il s’attache à dévoiler la dimension politique de la sexualité, à démasquer l’idéologie masculine à l’œuvre dans la littérature (D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer, Jean Genet) et à démontrer que les relations entre les deux sexes sont organisées à la manière d’une politique destinée à tous les niveaux à maintenir la domination des hommes sur les femmes. Au-delà de sa dimension militante, il a contribué au développement des études et recherches féminines et féministes au niveau universitaire.

Kate Millett (1934-2017) est une figure majeure de l’histoire du féminisme américain. Connue pour son combat politique, elle est aussi écrivaine et artiste. Sa thèse, Sexual Politics, soutenue en 1970 à l’université de Columbia, connaît un véritable engouement dès sa parution. En 1971, elle crée, dans une ferme, une communauté de femmes artistes. Ses romans Envol (Stock, 1975) et Sita (Stock 1978, des femmes-Antoinette Fouque, 2007) retracent, sous le voile de la fiction, ses expériences homosexuelles. En Iran (des femmes-Antoinette Fouque, 1981) relate la lutte pour les droits des femmes dans ce pays. Ses œuvres ont été exposées à la galerie des femmes à Paris.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…