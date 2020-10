Le Châtiment de Prométhée et autres fariboles

Karel Capek

Préface de Marcel Aymonin

Traduit par Marlyse Poulette

Langue d'origine : Tchèque

Collection La bibliothèque de Dimitri

Première édition : L’Âge d’Homme, 1969

Traduction revue et corrigée

éd. Noir sur blanc

Date de parution : 17/09/2020

192 p. — ISBN 978-2-88250-601-6

Le Châtiment de Prométhée et autres fariboles se compose de 29 récits, écrits entre 1920 et 1938, qui réinterprètent, avec beaucoup de malice et d’intelligence, les grandes thématiques bibliques et historiques. « Je me sens plus de sympathie pour les gens que pour leurs vérités », déclare Pilate à Joseph d’Arimathie – reprenant par là le credo philosophique de Čapek lui-même. Le plus récent de ces récits, « La mort d’Archimède », écrit en 1938, relate le refus du grand savant de se conformer à un monde régi par la soif de pouvoir.

« Rome sera une grande cité. Rome doit être la cité la plus puissante sur toute la surface de la Terre.

– Et pourquoi donc ?

– Pour pouvoir tenir. Plus nous sommes forts, plus nous avons d’ennemis. Et c’est pourquoi nous devons être les plus forts.

– Pour ce qui est de la force… murmura Archimède, je suis un peu physicien, Lucius, et je vais te dire quelque chose. La force se fixe.

– Qu’est-ce que ça signifie ?

– C’est une sorte de loi, Lucius. Une force qui agit doit se fixer. Plus vous serez forts, plus vous mobiliserez de vos forces ; et un jour viendra le moment où… »

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Les prémonitions de Karel Čapek", par Jean-Yves Potel (en ligne le 24 octobre 2020).

Karel Čapek, qui fut un écrivain des plus populaires dans la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres, est moins lu en France que ses contemporains, Kafka, bien sûr, ou Jaroslav Hasek, le père du brave soldat Chveik. Pourtant, tandis que plusieurs éditeurs publient et retraduisent son œuvre, dorénavant presque entièrement disponible en français, une douzaine d’écrivains ont été réunis par la revue fondée par Milan Kundera pour nous rappeler ce génie tchèque. Et ses prémonitions.