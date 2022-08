Après Les cinq périples africains parus dans Bouquins en 2021, pour la première fois rassemblés dans ce second volume d'une série de cinq, cinq randonnées trépidantes aux quatre coins de la Méditerranée.

Ce volume contient : L’Archipel en feu (1884) - Mathias Sandorf (1885) - Gil Braltar (1887) - Clovis Dardentor (1896) - L’Invasion de la mer (1905)

Un espace d’aventures que les héros verniens vont quadriller sans trêve, en bateau à voiles ou à bord de vedettes électriques, en touriste ou otage de pirates, de Gibraltar à Tripoli, de Trieste à la mythique Antekirtta.

On y suivra tour à tour : l’épopée sanglante des Grecs et de leurs amis français lancés contre les Turcs à la conquête de leur indépendance (L’Archipel en feu, 1884) et l’hallucinant destin de Mathias Sandorf dont la mort et la résurrection se confondent avec l’orchestration d’une vengeance redoutable, hommage au Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas et l’un des chefs-d’œuvre de Jules Verne, (Mathias Sandorf, 1885) ; la burlesque tentative de reconquête de Gibraltar par les singes Monos (Gil Braltar, 1887) et les rocambolesque péripéties rencontrées par le truculent Clovis Dardentor lors de son escapade en Algérie (Clovis Dardentor, 1896).

En bouquet final, les rêves grandioses de l’architecte Roudaire pour inonder le Sahara (L’Invasion de la mer, 1905). Cinq romans verniens qui sont autant de regards, tour à tour politique et vaudevillesque, fantastique et scientifique, porté sur l’univers méditerranéen, ses rives et ses fonds, sa faune, son histoire et ses folklores.