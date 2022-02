Introduction, révision de la traduction et notes par Marguerite Mouton

Nouvelle édition bilingue du recueil de 16 poèmes publié par J.R.R. Tolkien en 1962.



J.R.R. Tolkien (1892-1973) commença à écrire dès l’âge de 18 ou 20 ans en griffonnant des poèmes au gré de sa fantaisie. De son goût pour les mots, les rencontres de sonorités, les jeux de langage ont peu à peu surgi des histoires et des personnages. Parmi eux, Tom Bombadil, bonhomme en veste bleue, bottes jaunes et chapeau à plume, qui habite l’imagination de l’auteur depuis les années 1920 et qui, de poème en poème, trouvera son chemin jusqu’au Seigneur des Anneaux. Le recueil est constitué de deux longues pièces autour du personnage de Tom Bombadil et de ses excursions le long de la rivière bordée de saules qui sillonne la Vieille Forêt... À cela s’ajoutent d’autres poèmes, plus courts, que l’auteur s’amuse à considérer comme des légendes et chansons folkloriques de l'univers imaginaire de la Terre du Milieu.



La traduction de Dashiell Hedayat, revisée par Céline Leroy, est ici revue dans un objectif pédagogique et accompagnée de nombreuses notes, pour faciliter l'accès du lecteur à toute la richesse du texte original en anglais.



SOMMAIRE



· Prononciation

· Comment se servir de la série « Bilingue »

· Introduction



The Adventures of Tom Bombadil



1. The Adventures of Tom Bombadil – Les Aventures de Tom Bombadil



2. Bombadil Goes Boating – Bombadil en bateau



3. Errantry – Errance



4. Little Princess Mee – Princesse Moa



5. The Man in the Moon Stayed Up Too Late – L’Homme de la Lune a veillé trop tard



6. The Man in the Moon Came Down Too Soon – L’Homme de la Lune est descend trop tôt



7. The Stone Troll – Le Troll de pierre



8. Perry-the-Winkle – Perry-le-bigorneau



9. The Mewlips – Les Miaulabres



10. Oliphaunt – Oliphant



11. Fastitocalon – Fastitocalon



12. Cat – Le Chat



13. Shadow-Bride – La Mariée de l’ombre



14. The Hoard – Le Trésor



15. The Sea-Bell – La Cloche marine



16. The Last Ship – Le Dernier Vaisseau