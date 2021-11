Journée d’Études « République des Lettres »

Bibliothèques, collections, archives & recherches

Cercles lettrés transnationaux – fonds et grands patrons – XXe-XXIe siècles



27 novembre 2021 - 9h-19h

Maison de la recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle

Cette rencontre s’inscrit dans un volet du CREPAL (Centre de recherches sur les pays lusophones/Université Sorbonne Nouvelle) intitulé « Républiques des Lettres ; circulations humaines, textuelles, intellectuelles et matérielles », distribué en deux temps (époque moderne ; XIXe-XXIe siècles). La journée poursuit une enquête à laquelle ont été consacrées des journées d’études en 2017 (Solange Parvaux), 2018 (Michel Laban) et 2019 (« Cercles lettrés transnationaux – lusophiles & bibliophiles ») et évolue vers un travail de recherches, en réseau, sur la notion de « bibliothèque-séminaire ».



Il s’agit d’explorer, de préciser et d’inventorier les fonds, collections et archives des bibliothèques lusophones françaises, spécifiquement universitaires, tout en déployant des collectes de matériaux et des études qui font d’une mémoire, apparemment figée dans des « objets », des futurs dynamiques, ouverts sur une réflexion de longue portée. Cette perspective concerne les politiques et logiques d’archives ; les politiques d’éducation ; l’histoire institutionnelle ; les relations et échanges internationaux ; l’histoire des sociabilités et carrières intellectuelles ; l’histoire matérielle des pratiques intellectuelles ; l’histoire culturelle de l’imprimé ; la construction et déconstruction de canons. Cette réflexion permettra de préciser, à partir de l’histoire d’un « lieu de savoir » concret, ce que peut signifier une « politique scientifique » à la lumière des liens entre collectionnisme, bibliothèque et recherche.



Organisation : CREPAL, Chaire Solange Parvaux – Camões, I.P.



Comité scientifique et d’organisation : Agnès Levécot, George Gomes, Ilda Mendes dos Santos, Paula Zambelli, Sara Grünhagen, Sarah Jammes.



Contact : ilda.dos-santos@sorbonne-nouvelle.fr

Inscription (lien pour suivre à distance) : sara.grunhagen@sorbonne-nouvelle.fr.



Voir le programme détaillé…