La Journée d’Etudes « jeunes chercheurs » Italie : médialités, intermédialités, transmédialités se tiendra le jeudi 16 juin 2022 :



- à la MSHS de l’université de Poitiers (salle des conférences)



- à distance à cette adresse : https://univ-poitiers.webex.com/meet/etienne.boillet



Toutes les communications seront EN FRANÇAIS. Elles porteront sur des œuvres de diverse nature (littérature, théâtre, cinéma, BD…), appartenant à différentes époques : voir programme ici ou ci-dessous.



Cette JE inaugure le 61e Congrès de la Société des Italianistes de l’Enseignement supérieur, soutenu par le FoReLLIS, MIMMOC, le LECEMO, l’université franco-italienne, l’université de Poitiers et Grands Poitiers.

Programme :

9h45 : Accueil des participants



10h15 : Ouverture de la Journée d’études



10h30 : Diego Pellizzari (Grenoble – LUHCIE), Le traitement du nu dans certaines œuvres d’Alberto Moravia



11h : Francesca Guglielmino (Toulouse 2 – Il laboratorio), Le mythe de Médée entre média et intermédialité : de la pièce From Medea de Grazia Verasani au film Maternity Blues de Fabrizio Cattani



11h30 : Discussion



12-14h : pause déjeuner



14h : Raphaëlle Meugé-Monville (Paris 3 – LECEMO), Entre amour et amitié : les stratégies de représentation du pouvoir médicéen



14h30 : Silvia Manciati (Roma 2), L’intermédialité du théâtre dans « l’écritoire » de Carlo Goldoni



15h : Discussion



15h15 : pause



15h30 : Martina Gazzola (Rennes 2 – CELLAM), Adapter et traduire un classique de la littérature. La traduction en italien de la bande dessinée tirée de Le Rouge et le Noir de Stendhal



16h : Alberto Pellegrini (Poitiers – FoReLLIS), Récit et fait divers : l’impossible netteté dans Tutto è vero de Giacomo Nanni



16h30 : Discussion.