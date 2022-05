Journée d’étude

de l’Atelier des doctorants CRAL-EHESS/Fonds Ricœur 2021-2022



« Le conflit des interprétations : l’herméneutique au carrefour des savoirs »



https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/509

La quatrième édition de l’Atelier des doctorants du Fonds Ricœur / CRAL-EHESS se clôturera le vendredi 27 mai 2022 par une journée d’étude consacrée au thème de cette année : Le conflit des interprétations : l’herméneutique au carrefour des savoirs.



La journée se tiendra en ligne et sera animée par Rafael Barros de Oliveira, Monica Gorza, Jean-François Houle et Baptiste Stehlin.



Argumentaire :

L’œuvre de Paul Ricœur a été le lieu privilégié de rencontres entre plusieurs courants et traditions de pensée, aussi bien philosophiques qu’issus d’autres champs disciplinaires. Sa pensée, dialogique par excellence, se construit à la faveur de l’entrecroisement de plusieurs perspectives révélant chacune différents aspects d’un même phénomène et dont la combinaison n’implique pas une synthèse totalisante, mais plutôt une construction continue assumant l’analyse par principe toujours inachevée.

La journée d’étude, clôturant l’Atelier des doctorants du Fonds Ricoeur 2021-2022, en reprendra le principe : reprendre le geste ricœurien du « conflit des interprétations » afin de mettre en évidence ses relations avec d'autres perspectives philosophiques ou d'autres champs disciplinaires, qui entretiennent avec elle un rapport de proximité ou au contraire de distance critique.









Programme de la journée d’étude :



Première session :



9h30-10h00 : Introduction (Monica Gorza et Baptiste Stehlin)



10h00-11h00 : Daniel Frey (Université de Strasbourg)

Le Conflit des interprétations, ou l’herméneutique comme dialectique des interprétations opposées.



11h00-11h15 : Pause



11h15-12h00 : Sylvain Camilleri (UC Louvain)

Herméneutique et phénoménologie : tensions autour de la religion



12h00-12h45 : Philippe Lacour (Universidade de Brasilia)

Ricœur, l’interprétation et la pensée clinique



12h45-13h15 : Discussion





Deuxième session :



14h30-15h00 : Maria Cristina Vendra (Institute of Philosophy, SAS, Bratislava)

Ricœur, l’herméneutique et l’environnement. Sur le sens de l’espace naturel.



15h00-15h30 : Paolo Furia (Università de Torino)

Herméneutique et géographie. Perspectives ricœuriennes.



15h30-16h00 : Discussion



16h00-16h15 : Conclusion (Rafael Lima Barros de Oliveira)







Atelier des doctorants du Fonds Ricœur 2021-2022



Rafael BARROS DE OLIVEIRA

Monica GORZA

Jean-François HOULE

Baptiste STEHLIN