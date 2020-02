Salle Claude Simon (rez de chaussé) Maison de la recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 4 rue des Irlandais 75005 Paris

Journée d'étude :

« Le particulier, le singulier, l’universel. Charles Sorel (1602-1674) »

Cette journée d’études se fixe pour but de confronter des approches récentes, et éventuellement divergentes, des écrits de Charles Sorel. Ces travaux féconds et novateurs permettent de prendre la mesure d’une œuvre dont la force et la cohérence ont été incomprises ou sous évaluées dès le xviie siècle, et souvent cantonnées à l’appellation de « polygraphie » depuis. La discussion à la suite de chaque intervention et à la fin de la journée devrait tenir une grande place dans cette tentative.

Journée organisée par Christian Jouhaud (EHESS-GRIHL), avec le soutien des équipes de recherche de l’EA 174 « Formes et idées de la Renaissance aux Lumières » (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) et du Centre de Recherches Historiques (UMR 8558 CNRS-EHESS) (groupe Grihl - Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire)

Programme

Matinée présidée par Sophie Houdard (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

9h, Christian Jouhaud (CRH-GRIHL), Introduction

9h30-10h15, Michèle Rosellini (ENS Lyon) : « Sorel contre "le siècle" : un malaise fécond ? »

10h15-11h : Marie Selina Capel (Université de Lausanne), « Charles Sorel : pédagogue universel, écrivain du particulier »

11h-11h15 : Pause

11h15-12h : Léo Stambul (Université Paul Valéry Montpellier 3), « Nommer le singulier chez Sorel »

12h-12h45 : Dinah Ribard (CRH-GRIHL), « La mélioration du monde »

12h45-14h : Déjeuner

Après-midi présidée par Eric Méchoulan (Université de Montréal)

14h-14h45 : Laurence Giavarini (Université de Bourgogne), « Comment Sorel fait-il tourner la question sociale ? »

14h45-15h30 : Mathilde Bombart (Université de Lyon 3), « De l'histoire des lettres à l'histoire des livres. Retour sur quelques usages des écrits bibliographiques de Sorel »

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 : Hartmut Stenzel (Université de Giessen), « Conceptions de l’histoire et de l’historiographie chez Sorel »

16h30-17h15 : Florence Dumora (Université Paris Diderot), « Solitude de Sorel ? »

17h15-17h45 : Alain Viala (Oxford University), Conclusions

17h45-19h Discussion générale

Chaque intervention d’une vingtaine de minutes sera suivie d’un temps égal de discussion