MILC, Lyon 7e

Journée d'étude "L'Art du temps : représenter, maîtriser"

Les membres du projet junior « Effets de temps » ont le plaisir de vous annoncer la tenue de la journée d’étude « L’Art du temps : représenter, maîtriser » qui aura lieu le 24 janvier 2020 dans l’amphithéâtre de la MILC (LYON 7e)

Cette journée pluridisciplinaire, rassemblant des chercheurs issus aussi bien des sciences exactes que des sciences sociales et des humanités, portera sur les différentes manières de représenter et de maîtriser le temps, et sur la nécessité de le représenter pour mieux le maîtriser.

Programme

9h15 : Ouverture de la journée d’étude – Gregory Lee (Professeur, Université Jean Moulin Lyon 3)

Le temps dans les arts et les arts du temps

9h30 : Alix Cazalet-Boudigues (ATER, Université Jean Moulin Lyon 3), « Peindre contre le temps : le temps mythique contre la modernité dans la peinture d’Edward Burne-Jones »

9h50 : Jean-François Lattarico (Professeur, Université Jean Moulin Lyon 3) « Le temps baroque en musique. À propos de Le vicende del tempo de Bernardo Morando (Parme, 1652) »

L’art de maîtriser le temps

10h45 : Nina Gigho (doctorante, INSA Lyon) « Un diagnostic en 10 millisecondes : ce que votre cœur dit de vous en 8 battements »

11h10 : Pierre Henriquet (médiateur scientifique, Planétarium de Vaulx-en-Velin), « La Physique et le Temps – objectivité et relativité »

La performance artistique, un temps à part

« Variations of Beckett »

13h45-14h45 : Conférence plénière

Sophie Charlotte Barth (artiste, Collectif Schouskollektivet, Oslo, Norvège), présentation de « Variations of Beckett » et échange avec Coralie Griffon (PRAG, Université technologique de Compiègne, doctorante, Université Jean Moulin Lyon 3)

S’inscrire dans le temps

14h55 : Julien Agostini (Université Jean Moulin Lyon 3), « Perception des variations temporelles : représentation et dualisme »

15h15 : Louis Georges (doctorant, Université Paris-Nanterre), « ‘À six heures très précises’ : discours social du temps programmé dans les affiches de rue parisiennes des XVIIème et XVIIIème siècles »

15h35 : Camille de Bovis (Maître de conférences, IAE Lyon), « Artefact et routines en construction à l’Opéra : le temps et la place du collectif dans la création »

Aux prises avec le temps : expériences professionnelles

16h15 – 17h15 : Table ronde

Pierre Henriquet (médiateur scientifique, Planétarium de Vaulx-en-Velin)

Lisa Lavarini (avocate dans un cabinet lyonnais)

Marie Maindiaux (architecte – stage de fin d’études de l’ENSAL, association Lalca)

Inès Seqat (médecin interne en neurologie, CHU de Lyon)

Anouck Charbonnier (architecte d’intérieur, Agence Anouck Charbonnier)

Clôture de la journée d’étude

19h : Vernissage de l’exposition « Hyper » à la galerie Création 57 (Lyon 2e)

*

Plus d’informations sur la page http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?breve337 ainsi que sur notre blog https://effetdetemps.wordpress.com/ ou sur nos comptes « Effets de temps » sur les réseaux sociaux.

Projet mené en partenariat avec l’Université de Lyon, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’IETT et le Crous, ainsi qu'avec le soutien des Têtes Chercheuses et du Service des affaires culturelles UJML3.